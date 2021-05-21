"Всё нормально": В Кремле заверили в наличии у России реальных сил

В Кремле заверили в наличии у России реальной силы и пообещали поработать над "мягкой силой".

Россия не испытывает никаках сложностей с наличием у неё реальной силы. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

А что касается нашей реальной силы, у нас с реальной силой всё нормально,

- цитирует ТАСС слова пресс-секретаря президента.

Песков отметил, что России ещё "надо поработать" над тем, что принято называть "мягкой силой".

Об этом представитель Кремля заявил на просветительском марафоне "Новое знание".

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что Россия в состоянии "выбить зубы" всем, кто попытается что-нибудь от неё "откусить". Так Верховный главнокомандующий отреагировал на звучащие заявление о том, что богатства Сибири не должны принадлежать России.