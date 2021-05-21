Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и...
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил бед...
Главная / Политика

"Всё нормально": В Кремле заверили в наличии у России реальных сил

21 мая 2021, 11:35  •  51 • Политика
В Кремле заверили в наличии у России реальной силы и пообещали поработать над "мягкой силой".
Россия не испытывает никаках сложностей с наличием у неё реальной силы. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
А что касается нашей реальной силы, у нас с реальной силой всё нормально,
- цитирует ТАСС слова пресс-секретаря президента.
Песков отметил, что России ещё "надо поработать" над тем, что принято называть "мягкой силой".
Об этом представитель Кремля заявил на просветительском марафоне "Новое знание".
Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что Россия в состоянии "выбить зубы" всем, кто попытается что-нибудь от неё "откусить". Так Верховный главнокомандующий отреагировал на звучащие заявление о том, что богатства Сибири не должны принадлежать России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
21 мая 2021, 07:55
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся"
21 мая 2021, 02:25
"Риск - очень сильная эмоция": Сергей Шойгу говорит с позиции силы
21 мая 2021, 00:35
Подлый приём: Как заставляют замолчать на украинском телевидении
21 мая 2021, 06:05
Киев сообщил, когда "станет понятно" с Донбассом. Причины завязаны на Путине
21 мая 2021, 00:35
"Уже при Обаме вставал вопрос": Когда США начнут делить Арктику – эксперт
21 мая 2021, 02:25
Матвиенко выступила против "игр" под видом заботы о природе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 мая 2021, 03:30
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
19 мая 2021, 10:05
Россия упустила шанс догнать цивилизацию будущего: она исчезнет без следа
16 мая 2021, 12:25
Зеленский "одним махом" лишил себя возможности встречи с Путиным и поддержки украинцев – политолог
14 мая 2021, 12:45
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
17 мая 2021, 20:30
Воры в законе угрожают Зеленскому расправой после санкций СНБО
16 мая 2021, 02:20
Чёрный список русских заставил ЕС вспомнить о Венской конвенции
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.