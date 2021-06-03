"Всё нормально": Авиакомпаниям из России снова разрешили летать в Германию

Генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов сообщил, что авиакомпаниям из России снова разрешили летать в Германию. "Всё нормально", - произнёс он. Однако разрешения получили лишь два авиаперевозчика.

Около 28 рейсов в неделю разрешено совершать из России в Германию. Полёты могут выполнять компании "Аэрофлот" и S7.

"Всё нормально, всё разрешили", - произнёс Полубояринов в кулуарах ПМЭФ-2021.

Рейсы будут проводиться по летнему расписанию в плановом порядке. В пресс-службе S7 эту информацию подтвердили.

Источник ТАСС рассказал, что необходимые разрешения власти России выдали немецкому авиаперевозчику Lufthansa.

Ранее перевозчики обеих стран вынуждены были отменить некоторые рейсы из-за сложностей с разрешениями на международные полёты. В Германии заявили, что Росавиация своевременно не предоставила соответствующие документы для немецких авиакомпаний на июнь. Запрет для воздушных перевозчиков России был введён в качестве зеркальной меры.