|
"Всё нормально": Авиакомпаниям из России снова разрешили летать в Германию
03 июня 2021, 00:15 • 40 • Политика
Генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов сообщил, что авиакомпаниям из России снова разрешили летать в Германию. "Всё нормально", - произнёс он. Однако разрешения получили лишь два авиаперевозчика.
Около 28 рейсов в неделю разрешено совершать из России в Германию. Полёты могут выполнять компании "Аэрофлот" и S7.
"Всё нормально, всё разрешили", - произнёс Полубояринов в кулуарах ПМЭФ-2021.
Рейсы будут проводиться по летнему расписанию в плановом порядке. В пресс-службе S7 эту информацию подтвердили.
Источник ТАСС рассказал, что необходимые разрешения власти России выдали немецкому авиаперевозчику Lufthansa.
Ранее перевозчики обеих стран вынуждены были отменить некоторые рейсы из-за сложностей с разрешениями на международные полёты. В Германии заявили, что Росавиация своевременно не предоставила соответствующие документы для немецких авиакомпаний на июнь. Запрет для воздушных перевозчиков России был введён в качестве зеркальной меры.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 мая 2021, 13:55
|
28 мая 2021, 07:40
|
31 мая 2021, 01:40
|
29 мая 2021, 17:35
|
28 мая 2021, 01:15
|
31 мая 2021, 15:25
|
27 мая 2021, 01:25