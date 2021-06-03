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"Всё нормально": Авиакомпаниям из России снова разрешили летать в Германию

03 июня 2021, 00:15  •  40 • Политика
Генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов сообщил, что авиакомпаниям из России снова разрешили летать в Германию. "Всё нормально", - произнёс он. Однако разрешения получили лишь два авиаперевозчика.
Около 28 рейсов в неделю разрешено совершать из России в Германию. Полёты могут выполнять компании "Аэрофлот" и S7.
"Всё нормально, всё разрешили", - произнёс Полубояринов в кулуарах ПМЭФ-2021.
Рейсы будут проводиться по летнему расписанию в плановом порядке. В пресс-службе S7 эту информацию подтвердили.
Источник ТАСС рассказал, что необходимые разрешения власти России выдали немецкому авиаперевозчику Lufthansa.
Ранее перевозчики обеих стран вынуждены были отменить некоторые рейсы из-за сложностей с разрешениями на международные полёты. В Германии заявили, что Росавиация своевременно не предоставила соответствующие документы для немецких авиакомпаний на июнь. Запрет для воздушных перевозчиков России был введён в качестве зеркальной меры.

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