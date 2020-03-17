"Всё нормально, но выживут не все": Коронавирусные откровения политиков, от которых не по себе

Автор:

Степанов Александр

Дональд Трамп, президент США (3791 заболевших, 65 летальных исходов*)

На пресс-конференции по возвращении из Индии:

"Ко мне тут неделю назад подошёл один человек, я его целую вечность не видел и я его спрашиваю. мол, как ты?" Он отвечает: "Всё окей!" и начинает обнимать меня. А я говорю ему: "Ты точно в порядке?". Он говорит: "Нет, у меня температура и ужасный насморк" и продолжает меня обнимать и целовать. Но я ему сказал: "Знаешь что, ты извини-ка, парень", и пошёл руки мыть. Вот и вам тоже советую! А угроза американскому народу остаётся на низком уровне. У нас ведь лучшие эксперты на свете!"

Эммануэль Макрон, президент Франции (5423 заболевших, 127 летальных исходов)

В телеобращении к нации:

Эммануэль Макрон обратился к нации. Фото: Panoramic / Globallookpress

"Мы только в начале этой эпидемии. И везде в Европе она набирает обороты, становится более интенсивной. Абсолютным приоритетом для нашего народа является наше здоровье. Я прошу всех пожилых людей, тех, кто старше 70 лет, тех, кто страдает хроническими заболеваниями или заболеваниями органов дыхания, инвалидов оставаться как можно больше дома. Конечно, они могут выходить на улицы, делать покупки, однако они должны максимально ограничить свои контакты. Всех французов я прошу ограничить перемещения. Ясли, школы, колледжи, лицеи и университеты будут закрыты с понедельника до иного распоряжения".

Ангела Меркель, канцлер Германии (5813 заболевших, 13 летальных исходов)

На пресс-конференции:

"Нужно понимать, что раз вирус уже тут, когда он бушует, и поскольку пока у населения против него нет иммунитета, прививок и терапии, процент инфицированного населения будет высоким — эксперты говорят о 60-70 процентах. Главное сейчас — замедлить распространение вируса, речь идёт о том, чтобы выиграть время".

Си Цзиньпин, председатель КНР (80 866 заболевших, 3213 летальных исходов)

На встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом:

"Это самое стремительное, самое крупномасштабное распространение вируса с момента образования КНР, остановить которое оказалось тяжелее всего. Но я верю в то, что мы обязательно одержим победу над вирусом. Необходимо лишь твёрдо верить, ведь мы находимся в одной лодке, применяем научные методы, точные эффективные меры".

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии (24 747 заболевших, 1809 летальных исходов)

На брифинге 25 февраля:

"Я не могу сказать, что я не обеспокоен, потому что мы не можем недооценивать чрезвычайную ситуацию, но я уверен, что с этими мерами мы получим эффект от сдерживания уже в ближайшие несколько дней. Виток заболеваний привёл к проведению чрезмерного числа тестов на коронавирус. Но если у кого-то простуда, высокая температура, это не значит, что надо делать тест на коронавирус, он предписывается в узком числе случаев. Тот факт, что в эти дни мы, вероятно, перестарались с тестами, не отвечает требованиям научного сообщества: мы кончим тем, что нагнетём драму над чрезвычайной ситуацией. Мы должны рационально следовать предписаниям, иначе мы столкнёмся с распространениями ложной иллюзорной уверенности".

В Италии самая тяжёлая ситуация с коронавирусом после Китая. Фото: xiongsihao / Globallookpress

10 марта в Италии (к настоящему времени там самая тяжёлая ситуация по заболеваемости после Китая) был введён карантин: закрыты учреждения культуры и социальной сферы, запрещены массовые мероприятия, закрыт въезд в страну. И Конте объявил новый девиз для итальянцев:

"Я остаюсь дома".

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (1372 заболевших, 35 летальных исходов)

На брифинге 3 марта:

"Я был в больнице, где, кажется, было несколько пациентов с коронавирусом, и пожимал всем руки, знаете ли, и продолжаю пожимать руки. Каждому следует самостоятельно решать, отказываться ли от такого способа приветствия, но научные данные говорят о том, что ключевой способ защиты — регулярно мыть руки".

На пресс-конференции 13 марта:

"Количество заражений будет резко расти. На самом деле заражений гораздо — возможно, в разы — больше, чем мы подтвердили сейчас с помощью тестов. Это крупнейший кризис поколения. Люди сравнивают это с сезонным гриппом, но это не так. Эта болезнь куда опаснее, потому что у нас ещё нет иммунитета. И она будет распространяться дальше. Будем откровенны, куда больше семей потеряет своих близких раньше срока. Если мы отложим пик заражений хотя бы на несколько недель, тогда NHS будет лучше готова к ситуации, погода улучшится, и меньше людей будут болеть сезонными респираторными заболеваниями, больше больничных коек будет свободно, и у нас будет больше времени для научных исследований".

Владимир Путин, президент России (93 заболевших)

На совещании по теме коронавируса 29 января:

"Вся специфика борьбы с коронавирусом заключается в том, что это новое явление, а потому главный вопрос, насколько мы готовы к этому вызову. Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают всё, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы".

На совещании с членами правительства 4 марта, комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая сообщила о фейках по коронавирусу:

"Что касается этих провокационных вбросов, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения. Ничего, слава Богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу эту информационную работу наладить".

Ирадж Харирчи, замминистра здравоохранения Ирана (11 983 заболевших, 724 летальных исхода)

На пресс-конференции 24 февраля, комментируя возможность эпидемии коронавируса в Иране:

"Если число жертв коронавируса в Куме составляет даже четверть от того, которое называют журналисты, я уйду в отставку".

На улицах Тегерана. Фото: Ahmad Halabisaz / Globallookpress

При этом он, незадолго до того посетивший заражённых людей, стоял рядом со своим шефом-министром, то и дело вытирая пот со лба, его явно бросало в жар, но Харирчи был без маски. И уже потом продолжал общаться и с населением, и с журналистами, и с коллегами.

А вскоре объявил, что он тоже заболел коронавирусом.

Елжан Биртанов, министр здравоохранения Казахстана (9 заболевших)

На брифинге после заседания правительства 4 марта:

"Нужно сказать, что граждане Казахстана покупают маски из-за страха. К сожалению, многие продают их в другие государства. Вы сами можете увидеть, что люди миллионами продают маски. Это, к сожалению, такое положение. Все мы должны понять, что маска защищает вас в тот момент, когда вы стоите рядом с больным человеком. Сейчас, прогуливаясь по улицам, для чего вам маска? В Казахстане коронавируса нет, чего нам бояться? Я хожу без маски. Маска не нужна здоровому человеку. Нам необходимо понять, что завтра, если встретится болезнь, всех мы госпитализируем на карантин, тогда нашим сотрудникам пригодятся маски и халаты. Всё это мы сейчас ставим на резерв. Сейчас нет необходимости бежать в аптеку и покупать маски".

13 марта в Казахстане обнаружили коронавирус — сначала у двух граждан, прилетевших из Берлина, затем ещё у одного, приехавшего из Италии, потом ещё у одного прибывшего из Германии.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии (27 заболевших)

На мероприятии по назначению руководителей местных органов власти 16 марта:

"Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошёл от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы разные вирусы переживали, переживём и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, СМИ виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы.

Белорусы — просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства. Сшили (маски) — девать некуда. Легпром требует: оплатите нам. А здравоохранение говорит: нам столько не надо, нам некуда девать. Правда, я ему сказал, что надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос.

Самая большая для нас ответственность — это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на ней. Дошло до того, что наша родная Россия закрыла границу с Беларусью. Но у нас всё спокойно, а Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться?"

* По данным на 16 марта 2020 года