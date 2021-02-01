"Всё неидеально": Зеленский поставил под вопрос демократию в США

После прошедших в начале января в США беспорядков, связанных с недовольством многих людей результатами президентских выборов, миру станет трудно воспринимать Штаты как символ демократии, как раньше это считалось. Об этом заявил Зеленский в интервью американскому порталу Axios.

По его словам, произошедшее стало сильным ударом по демократии в США.

"Мы привыкли считать, что в США идеальные демократические институты", - сказал он и добавил, что считает США страной, "где власть передаётся мирно, без войн, революций от одного президента к другому".

Зеленский подчеркнул, что после революций на Украине он понимает, что "такое может происходить", однако никто не ожидал, что такое случится в Штатах. По его словам, это говорит о том, что "всё неидеально".

Он также отметил, что был серьёзно встревожен происходящим.

"Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба и, не дай Бог, жертвы", - сказал Зеленский, отметив, что "после такого" "странам будет трудно воспринимать США как символ демократии в мире".