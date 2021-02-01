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"Всё неидеально": Зеленский поставил под вопрос демократию в США

01 февраля 2021, 11:25  •  143 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский поставил под вопрос демократию в США. По его словам, после недавних событий в Штатах многим странам стало понятно, что на самом деле "всё неидеально".
После прошедших в начале января в США беспорядков, связанных с недовольством многих людей результатами президентских выборов, миру станет трудно воспринимать Штаты как символ демократии, как раньше это считалось. Об этом заявил Зеленский в интервью американскому порталу Axios.
По его словам, произошедшее стало сильным ударом по демократии в США.
"Мы привыкли считать, что в США идеальные демократические институты", - сказал он и добавил, что считает США страной, "где власть передаётся мирно, без войн, революций от одного президента к другому".
Зеленский подчеркнул, что после революций на Украине он понимает, что "такое может происходить", однако никто не ожидал, что такое случится в Штатах. По его словам, это говорит о том, что "всё неидеально".
Он также отметил, что был серьёзно встревожен происходящим.
"Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба и, не дай Бог, жертвы", - сказал Зеленский, отметив, что "после такого" "странам будет трудно воспринимать США как символ демократии в мире".

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