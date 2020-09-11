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"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на переговорах
11 сентября 2020, 02:55 • 80 • Политика
Экс-глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан назвал Владимира Путина "жёстким" переговорщиком. По его словам, российский лидер придерживается определённой стратегии, которую собеседник не может переломить. Всяческие разглагольствования Путин пресекает категорично: "Всё, не тратьте время".
Российский президент Владимир Путин "очень жёсткий человек, очень, очень" - такую оценку политику выдал экс-глава Офиса Зеленского Андрей Богдан. В своём интервью журналисту Дмитрию Гордону он заявил, что ему удалось узнать, как президент РФ ведёт переговоры.
В частности, заявил он, во время переговоров в нормандском формате с президентом Украины Путин показал себя с очень сильной стороны. По словам экс-главы Офиса украинского главы, президент России жёсткий и уверенный в себе лидер.
"Он очень тяжёлый переговорщик, очень тяжёлый", - пояснил Богдан, добавив, что Путин даже сильнее Макрона и Меркель в переговорном процессе.
По наблюдениям украинца, у российского лидера есть некий алгоритм, от которого тот не отходит ни на секунду.
"Можно мотивировать, рассказывать, рассказывать, а он говорит: "Я считаю вот так. Всё, не тратьте время", - добавил бывший помощник Зеленского.
В своём интервью Богдан также рассказал, что Зеленскому и Путину удалось достичь некоторых договорённостей. Российский президент своё слово сдержал, а вот украинская сторона не выполнила ничего из того, что обещала.
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