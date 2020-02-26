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"Всё не так однозначно": Нашлось объяснение "русским сезонам" Порошенко-младшего в Лондоне

26 февраля 2020, 16:09  •  186 • Политика
Вот и нашлось объяснение "русским сезонам" Порошенко-младшего в Лондоне. "Порохоботы" активно принялись за дело, объясняя украинцам, что зрады в поступке сына Порошенко вовсе нет. "Всё не так однозначно", - напоминает журналист Юлия Витязева известную во времена Майдана практику украинских пропагандистов.
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко пришлось всё-таки потратиться на "внеплановую мобилизацию порохоботов", чтобы объяснить украинцам, что "всё не так однозначно" касательно лондонских танцев его сына с российским исполнителем Face. Об этом в своём Telegram-канале рассказала журналист Юлия Витязева.
Она привела в пример украинского "ветерана АТО", который по пунктам рассказал, почему участие Михаила Порошенко в вечеринке с рэпером Face - это не зрада.
Во-первых, он объяснил, что Порошенко шесть лет был занят слишком важными делами ("воплощал в жизнь своё обещание, что "наши дети будут ходить в школы, а их - сидеть в подвалах", приводит пример Витязева) и сын успел "отбиться от рук".
Во-вторых, по словам "ветерана", Face "по духу" ближе к "расово правильным" украинцам, потому что ненавидит президента Владимира Путина, а Россию называет "большой зоной". Кроме того, рэпер открыто говорит о том, что из России надо бежать.
"Россия - это не великая держава, а страна третьего мира", - считает он.
Впрочем, отмечает Витязева с иронией, Порошенко всё-таки должен "всыпать" своему младшему - как минимум за внеплановые растраты на "мобилизацию порохоботов", которые должны растолковать украинцам, что "всё не так однозначно".
Подводя итог, Витязева иронично отмечает, что в итоге во всём (как это всегда бывает у Киева) виноват Путин, потому что он "отвлекал папу Петю" от воспитания сына. Кроме того, она рекомендует украинским сознательным гражданам подслушать, какой музыкой интересуются их дети.
А вдруг втихаря "вражеских" Бузову и Лепса скачивают?
Ранее пользователи Сети рассмотрели сына Порошенко на концерте Face. Выступление проходило в Лондоне, и отпрыск бывшего президента Украины принял в нём самое активное участие. Под крики "Русские в Лондоне!" Михаил поднялся на сцену к рэп-исполнителю.
"Цэ гыбрыдна оборона", - догадались пользователи соцсетей.

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