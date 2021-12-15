|
"Всё, нас бомбят": Проханов об "ощущении апокалипсиса"
15 декабря 2021, 18:20 • 184 • Политика
Александр Проханов рассказал о постоянном "ощущении апокалипсиса", которое преследовало его в период холодной войны. Он рассказал о случае, когда вдруг возникла уверенность: "Всё, нас бомбят".
Ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Интервью" поговорила с писателем, публицистом Александром Прохановым о тревожных прогнозах на 2022 год.
Она обратила внимание на предупреждения целого ряда экспертов, которые появляются под финал 2021-го. Они сулят не очень хорошие события.
Многие даже говорят, что полноценная война с Украиной почти неминуема и, как в 2014-м, один маленький толчок скоро может изменить ход истории, и всё покатится в тартарары.
Собеседник "Первого русского" признался, что прожил всю свою жизнь в войнах. Так или иначе, он принимал участие в 16 вооружённых конфликтах, будучи ракетчиком по профессии.
Сейчас же определённая тревога тоже есть, но не роковая, добавил Проханов. По его мнению, возможная новая война, если вдруг и разразится, не будет столь грозной, как, например, афганская. Скорее, нас ждёт усиление "войны нервов", подытожил герой программы.
Подпишитесь на нас
184
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 декабря 2021, 16:40
|
11 декабря 2021, 11:35
|
11 декабря 2021, 20:55
|
12 декабря 2021, 16:10
|
10 декабря 2021, 01:10
|
09 декабря 2021, 04:45
|
12 декабря 2021, 02:45