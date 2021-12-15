"Всё, нас бомбят": Проханов об "ощущении апокалипсиса"

Александр Проханов рассказал о постоянном "ощущении апокалипсиса", которое преследовало его в период холодной войны. Он рассказал о случае, когда вдруг возникла уверенность: "Всё, нас бомбят".

Ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Интервью" поговорила с писателем, публицистом Александром Прохановым о тревожных прогнозах на 2022 год.

Она обратила внимание на предупреждения целого ряда экспертов, которые появляются под финал 2021-го. Они сулят не очень хорошие события.

Многие даже говорят, что полноценная война с Украиной почти неминуема и, как в 2014-м, один маленький толчок скоро может изменить ход истории, и всё покатится в тартарары.

Собеседник "Первого русского" признался, что прожил всю свою жизнь в войнах. Так или иначе, он принимал участие в 16 вооружённых конфликтах, будучи ракетчиком по профессии.

И я жил во время, когда мы ждали ядерного удара каждодневно. Я помню, однажды летом я проснулся дома в ужасе, потому что слышал какой-то страшный грохот и шум. Я вскочил с постели, посмотрел в окно - там всё алое. Подумал, Боже мой, всё, нас бомбят, это ядерные взрывы. Я подошёл к окну и увидел, что по моему переулку катится, громыхая, поливальная машина и поливает булыжник на мостовой. И это ощущение апокалипсиса было постоянным, я жил им, - поделился Проханов.

Сейчас же определённая тревога тоже есть, но не роковая, добавил Проханов. По его мнению, возможная новая война, если вдруг и разразится, не будет столь грозной, как, например, афганская. Скорее, нас ждёт усиление "войны нервов", подытожил герой программы.