"Всё начинает сбоить уже на первом этапе": Названо "самое страшное оружие" России

Трагедия молодёжной демонстрации в Праге тридцатилетней давности, когда был зверски убит пражский студент Мартин Шмид, по мнению публициста Виктора Мараховского, и стала тем толчком, что превратила студенческие волнения в "бархатную революцию". По мнению эксперта, эта трагедия и сегодня для нас весьма актуальна.

Во-первых, уже тем, что "сакральная" жертва-студент была фикцией. "Никакого Мартина Шмида никто не убивал", - подчеркнул Мараховский в своем блоге на РИА Новости. - "В каком-то смысле невинноубиенный Мартин Шмид был первым и самым крутым виртуалом новейшей истории. Его не существовало - но он сумел уничтожить целую страну".

Автор блога отмечает, что за эти три десятка лет уже не одна революция прошла - "бархатная" и не очень, причём по всему миру. Он раскрыл типовую схему всех подобных бунтов, отмечая, что всё как раз начинается с молодёжного волнения по какому-нибудь поводу. Потом идет активное столкновение со стражами порядка. Далее нужна "жертва", и, может быть, даже не одна. И не факт, что реальная.

"Невинноубиенный (можно — выдуманный). Или десять, или сто, - продолжает свою мыль публицист. - Расчеловечивание силовиков".

Дальше ряды протестующих активно расширяются, требования увеличиваются, вплоть до заявлений о смене строя, резкий переход на сторону митингующих "особо прикормленной прежней властью творческой интеллигенции".

Спецслужбы бездействуют, часть госэлиты идет на предательство…

Как в России?

"В России пока всё начинает сбоить уже на первом этапе", - подчеркивает Мараховский, отмечая, что и госэлита, и спецслужбы "упорно не желают рисковать страной ради хитрых схем".

Менеджеры протеста тоже не получились. По мнению автора публикации, это больше жадная до денег и замкнутая каста. Рушатся в России и надежды режиссеров "майданов" и "бархатных революций" и на творческую интеллигенцию. Да и сами "бунтующие массы" весьма трагичны.

"Самые передовые российские революционеры (что вполне естественно) являются носителями самых передовых западных идей", - поясняет свою мысль автор публикации, отметив, что их идеи "ложатся на нашу реальность из рук вон плохо".

"Главная засада"

Мараховский полагает, что в этом и заключается "главная засада". Во-первых, идеи бунтов и "бархатных революций" воспроизводятся для любителей, исходят не из нашей страны. Во-вторых, сегодня Россия — страна открытая, легко можно выехать за рубеж и устроить самому себе личную "бархатную революцию".

"И тем самым трагично ослабляют боевой потенциал любых майданов", - считает публицист, отметив, что "эта коварная российская свобода — самое страшное оружие государства".