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"Всё хорошо!" Трамп не беспокоится о ракетном ударе Ирана, а журналисты говорят о 80 погибших
08 января 2020, 18:09 • 39 • Политика
Президент США Дональд Трамп, комментируя ракетный удар Ирана по американской базе в Ираке, написал: "Всё хорошо!" Между тем, журналисты иранского телевидения, как пишет Reuters, говорят о 80 погибших в результате атаки. Официальной информации о жертвах нет.
Президент США Дональд Трамп на личной странице в социальной сети Twitter коротко прокомментировал ракетный удар по американской базе в Ираке, пообещав, что в скором временем будет сделано заявление по поводу атаки. Пока же президент пишет: "Всё хорошо!"
В комментарии Трампа говорится, что американские представители заняты оценкой потерь. Тем не менее президент заявил:
"Всё нормально! У нас самые сильные и лучше всех оснащенные вооруженные силы в мире!"
Надо сказать, что иранские СМИ произошедшее трактуют как начало той самой "большой мести", о которой было объявлено ранее. Отмечалось, что у Тегерана 13 сценариев ответа на убийство США иранского генерала Сулеймани, и любой из них станет "трагедией" для Вашингтона.
Reuters со ссылкой на иранское телевидение сообщает, что в результате атаки Ирана на базы США в Ираке погибло 80 человек. А CNN со ссылкой на источник в Пентагоне отмечает, что американские военные заранее получили информацию о готовящемся ракетном ударе.
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