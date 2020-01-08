"Всё хорошо!" Трамп не беспокоится о ракетном ударе Ирана, а журналисты говорят о 80 погибших

Президент США Дональд Трамп на личной странице в социальной сети Twitter коротко прокомментировал ракетный удар по американской базе в Ираке, пообещав, что в скором временем будет сделано заявление по поводу атаки. Пока же президент пишет: "Всё хорошо!"

В комментарии Трампа говорится, что американские представители заняты оценкой потерь. Тем не менее президент заявил:

"Всё нормально! У нас самые сильные и лучше всех оснащенные вооруженные силы в мире!"

Надо сказать, что иранские СМИ произошедшее трактуют как начало той самой "большой мести", о которой было объявлено ранее. Отмечалось, что у Тегерана 13 сценариев ответа на убийство США иранского генерала Сулеймани, и любой из них станет "трагедией" для Вашингтона.

Reuters со ссылкой на иранское телевидение сообщает, что в результате атаки Ирана на базы США в Ираке погибло 80 человек. А CNN со ссылкой на источник в Пентагоне отмечает, что американские военные заранее получили информацию о готовящемся ракетном ударе.