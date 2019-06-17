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"Всё как всегда": Зеленский и Макрон "спелись" против России
17 июня 2019, 21:24 • 68 • Политика
Глава Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили против России на совместной пресс-конференции. "Всё как всегда", - прокомментировала выступление российская журналистка Ольга Скабеева.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к диалогу с "сепаратистами". Выступавший вместе с ними на пресс-конференции глава Франции Эмманюэль Макрон добавил, что ущемление прав делегации России в ПАСЕ якобы нельзя рассматривать как санкции.
По её словам, Зеленский опять повторил всё те же клишированные фразы, которыми Украина кормит Запад последние 5 лет. Украинский президент обозвал Россию агрессором, потребовал вернуть Крым и Донбасс и попросил продлить антироссийские санкции.
Другим результатом переговоров двух лидеров стало согласование новой встречи в "нормандском формате", но без Германии и России.
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