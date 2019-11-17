"Всё как на Украине": "Демократические" власти в Боливии "морят" сторонников экс-президента - соцсети

Новые "демократические" власти Боливии перекрыли все дороги, ведущие в пригород столицы страны Ла-Пас, население которого поддерживает ушедшего в отставку под давлением военных президента Эво Моралеса, а также воду и газ. В соцсетях сообщают, что район находится на грани гуманитарной катастрофы.

"Почему-то современная демократия всё больше напоминает фашизм", - комментирует ситуацию в Twitter "Голос Мордора". "Так они демократы и за США. Когда воду в Крым перекрывали и электроэнергию, все СМИ были тоже на стороне Украины", - пишет CrimeaCat @Cri97338769. "Соседка вернулась из Боливии. Говорит, что у них там всё как на Украине: майдан, горящие шины, скакание толпы, сбежавший президент, люстрации чиновников, хунта власти, по новостям в СМИ - разграбление резиденции Моралеса. В общем, зря им, как нам 6 лет, про Украину каждый день не показывали", - добавляет Станиславский @stas_stanyslavs.

Напомним, что кризис в Боливии начался с массовых протестов после президентских выборов в конце октября этого года. Моралес заявил, что против него готовится переворот. А уже 31 октября появились первые погибшие в результате столкновений протестующих с полицией. Также стало известно, что некоторые полицейские начали переходить на сторону демонстрантов.

В воскресенье, 10 ноября, командующий Вооружёнными силами Боливии Уильямс Калиман призвал Эво Моралеса подать в отставку. Также он добавил, что военные "будут нейтрализовывать" людей, которые попытаются выступить против протестующих с оружием. В тот же день Моралес подал в отставку.

Однако кризис на этом не закончился. В стране осталось много сторонников президента. Теперь уже они вступают в столкновения с полицией, требуя возвращения Моралеса на пост главы государства.

Фото: скриншот Twitter/@stas_stanyslavs