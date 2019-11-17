|
"Всё как на Украине": "Демократические" власти в Боливии "морят" сторонников экс-президента - соцсети
17 ноября 2019, 08:24 • 83 • Политика
Власти в Боливии перекрыли все дороги, воду и газ сторонникам ушедшего в отставку под давлением военных президента Эво Моралеса, сообщают в соцсетях. "Соседка вернулась из Боливии. Говорит, что у них там всё как на Украине: майдан, горящие шины, скакание толпы", - комментируют пользователи Twitter.
Новые "демократические" власти Боливии перекрыли все дороги, ведущие в пригород столицы страны Ла-Пас, население которого поддерживает ушедшего в отставку под давлением военных президента Эво Моралеса, а также воду и газ. В соцсетях сообщают, что район находится на грани гуманитарной катастрофы.
Напомним, что кризис в Боливии начался с массовых протестов после президентских выборов в конце октября этого года. Моралес заявил, что против него готовится переворот. А уже 31 октября появились первые погибшие в результате столкновений протестующих с полицией. Также стало известно, что некоторые полицейские начали переходить на сторону демонстрантов.
В воскресенье, 10 ноября, командующий Вооружёнными силами Боливии Уильямс Калиман призвал Эво Моралеса подать в отставку. Также он добавил, что военные "будут нейтрализовывать" людей, которые попытаются выступить против протестующих с оружием. В тот же день Моралес подал в отставку.
Однако кризис на этом не закончился. В стране осталось много сторонников президента. Теперь уже они вступают в столкновения с полицией, требуя возвращения Моралеса на пост главы государства.
Фото: скриншот Twitter/@stas_stanyslavs
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 ноября 2019, 16:54
|
12 ноября 2019, 07:54
|
16 ноября 2019, 06:24
|
11 ноября 2019, 12:24
|
11 ноября 2019, 12:24
|
15 ноября 2019, 01:09
|
12 ноября 2019, 17:39