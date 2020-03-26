"...всё к лицу": Скабеева тонко поддела поговоркой довольного Порошенко в маске

Телеведущая и журналист Ольга Скабеева в своём Telegram-канале опубликовала фото экс-президента Украины Петра Порошенко, заседающего, очевидно, в украинском парламенте. Бывший глава государства позирует на камеру в маске. Очевидно, что по сей день не наказанный за свои преступления, Порошенко довольный и улыбчивый.

"…всё к лицу", - написала Скабеева, не указывая весь текст и так известной поговорки.

Другие пользователи Telegram тоже не прошли мимо фото Порошенко.

"Верёвка на шее подошла б больше", - отметил пользователь "Политспутник".

Фото: Скриншот Telegram/Skabeeva

Напомним, что на прошлой неделе срочно вернувшийся на Украину из Испании Порошенко нахамил встречавшим его журналистам украинского портала "Страна". Работники СМИ попросили его ответить на несколько вопросов, однако бывший президент обвинил их в работе на "страну-агрессора" и потакании России. "До свидания!" - попрощался он.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале "Политика страны". На кадрах видно, как охрана отмежёвывает Порошенко от журналистов. Члены семьи экс-президента прошли к автомобилю в медицинских масках. Сам Порошенко огрызался на безобидные вопросы журналистов и обвинял их в работе на Россию.