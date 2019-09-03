"Всё испортил Зеленский": Лукашенко признался, почему не может ездить на велосипеде

Об этом президент Белоруссии рассказал 2 сентября, во время посещения одной из минских школ. Сюжет позднее был показан в сюжете по телеканалу ОНТ, пишет Nation News.

Мечту белорусского лидера, по его словам, разрушило заявление Зеленского во время его инаугурации. Новый президент Украины заявил, что теперь будет на работу приезжать на велосипеде. Поэтому Лукашенко был вынужден отказаться от использования велосипеда, чтобы между ним и Зеленским "не проводили параллель".

Сам же Зеленский своего обещания не выполнил, на работу его возит кортеж. И этому президент Украины нашел объяснение. "Во время передвижения президента Украины едут два автомобиля... Иногда бывает третий", - заявил он избирателям.

При этом кортеж состоит всего из двух-трёх автомобилей, которые останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках и не включают мигалок, а значит, не создают никому неудобств. Поэтому президент Украины не видит причин отказываться от кортежа и пересаживаться на велосипед, как он обещал.