"Всё идёт к майдану": Первые шаги "чёткого плана" США и ЕС по свержению Лукашенко уже сделаны

Член Общественной палаты России Вадим Манукян в комментарии для Nation News спрогнозировал дальнейший ход развития ситуации в Белоруссии.

Он уверен, что западные страны, ответственные за нарастающий конфликт, продолжат гнуть свою линию с целью разрушения республики в том виде, в котором она существовала несколько десятков лет.

Эксперт напомнил, что Вашингтон и власти стран Евросоюза отказались признавать легитимность президентских выборов, а также самого Александра Лукашенко как лидера страны после его инаугурации. Это лишь первые шаги "чёткого плана Запада по его свержению", уверен он.

Они будут делать всё через свои посольства, чтобы осложнить жизнь Лукашенко. К сожалению, Белоруссию ждет ещё масса провокаций, - отметил собеседник издания.

Он признался, что совсем не исключает, что ситуация в итоге продолжит развиваться уже по украинскому сценарию: "Все к тому идёт".

Манукян подчеркнул, что единственное, что может удержать республику от падения в пропасть, - это союз с Россией. Это и отличает Беларусь, которая является частью Союзного государства, от Украины.