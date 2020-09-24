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"Всё идёт к майдану": Первые шаги "чёткого плана" США и ЕС по свержению Лукашенко уже сделаны
24 сентября 2020, 23:40 • 113 • Политика
Первые шаги "чёткого плана" США и ЕС по свержению Александра Лукашенко уже сделаны, заявил член Общественной палаты России Вадим Манукян. Он заметил, что Запад отказался признавать легитимность выборов и инаугурации президента: "Всё идёт к майдану". Однако Белоруссия ещё может спастись.
Член Общественной палаты России Вадим Манукян в комментарии для Nation News спрогнозировал дальнейший ход развития ситуации в Белоруссии.
Он уверен, что западные страны, ответственные за нарастающий конфликт, продолжат гнуть свою линию с целью разрушения республики в том виде, в котором она существовала несколько десятков лет.
Эксперт напомнил, что Вашингтон и власти стран Евросоюза отказались признавать легитимность президентских выборов, а также самого Александра Лукашенко как лидера страны после его инаугурации. Это лишь первые шаги "чёткого плана Запада по его свержению", уверен он.
Он признался, что совсем не исключает, что ситуация в итоге продолжит развиваться уже по украинскому сценарию: "Все к тому идёт".
Манукян подчеркнул, что единственное, что может удержать республику от падения в пропасть, - это союз с Россией. Это и отличает Беларусь, которая является частью Союзного государства, от Украины.
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