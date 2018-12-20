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"Всё готово к походу через Среднюю Азию и вдоль Каспия": Военный эксперт объяснил задумку США
20 декабря 2018, 02:54 • 92 • В мире
Военный обозреватель полковник запаса Александр Жилин прокомментировал новости о том, что США сворачивают свою сирийскую кампанию. По его словам, Вашингтон задействовал легенду, чтобы прикрыть прежде всего переформатирование той ситуации, которая складывается в Сирии. Говоря о дальнейшей обстановке, эксперт уверен, что это приведёт к обострению ситуации в среднеазиатских республиках, а после очаг напряжённости двинется вдоль Каспия.
Заявление о том, что США полностью выводят свои войска из Сирии, является легендой прикрытия, чтобы скрыть переформатирование той ситуации, которая складывается в арабской республике. Об этом в комментарии Царьграду рассказал военный обозреватель полковник запаса Александр Жилин.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты вложили уже большие деньги в создание нескольких военных баз в Сирии, фактически купили у Асада землю для этих военных баз.
"Уйти они априори не могут. Почему? Потому что англосаксы считают, что мы как раз в определённой степени виновны в том, что подвинули их на территории, где они хозяйничали многие-многие годы. Ближний Восток - это очень и очень важный регион, и в дальнейшем с их стороны может быть использование террористов и переход на диверсионно-террористическую деятельность", - пояснил военный эксперт.
Жилин отметил, что в любом случае американцы просто так ни Асада, ни Россию, которая их "подвинула", не оставят.
"Почему вдруг это заявление? О Сирии молчали, вдруг заявление Трампа о выводе войск… В это же время в Афганистане вывезенная туда часть ИГИЛ начинает проявлять активность. И фактически всё готово к походу через наши бывшие советские среднеазиатские республики, там вдоль Каспия и так далее. То есть нам готовят ещё один очаг напряжённости", - объяснил задумку американской стороны полковник запаса.
Он отмечает, что Россия не может позволить себе провокацию, потому можно констатировать, что наступает время такого жёсткого ответа.
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