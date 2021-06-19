"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши призвал запасаться продуктами

Известный польский парапсихолог Кшиштоф Яцковский, ранее предсказавший трагическую гибель президента Польши Леха Качиньского, вновь даёт пугающий прогноз на это лето и призывает запасаться продуктами. "Всё готово к большой войне", "какая-то маленькая страна в огне", - заявил парапсихолог.

Польский парапсихолог Кшиштоф Яцковский известен своими мрачными предсказаниями. Особо популярным он стал после того, как предсказал трагическую смерть президента Польши Леха Качиньского. Теперь он разразился новым "пророчеством".

И на этот раз Яцковский ничего хорошего миру не предсказал. Наоборот, считает, что наступит "кризис чумных проблем", заговорил о неких "гетто", в которых людям станут выдавать продовольственные пайки. И, судя по его предупреждению, с этими пайками всё не так ладно, поскольку, как уверяет поляк, те "люди, которые будут это всё есть заболеют".

Но есть и более тревожащее предсказание - о грядущей "большой войне" и "какой-то маленькой стране в огне", что вызовет международный скандал. Призвал также парапсихолог запасаться продуктами на лето.

"Турция, Ближний Восток, часть Европы - всё готово к большой войне и текущая тишина – не более чем затишье перед бурей, - цитирует его слова thebigtheone.com. - Покупайте продукты, делайте запасы".

По его словам, даже если военного конфликта не случится, запастись едой стоит, поскольку это лето "побьёт все исторические рекорды" и "будет жара".