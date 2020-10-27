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"Всё это прискорбно": Лавров обвинил ЕС в неадекватности восприятия из-за санкций по Навальному

27 октября 2020, 14:35  •  24 • Политика
Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Евросоюз в неадекватности восприятия из-за санкций, наложенных в связи с "отравлением" оппозиционера Алексея Навального. "Всё это прискорбно", - констатировал дипломат.
Ранее стало известно, что Франция и Германия инициировали введение очередных антироссийских санкций. В чёрный список попали шесть граждан РФ и научный институт. Людям запрещён въезд на территорию стран ЕС.
Сергей Лавров пообещал зеркальную реакцию на эти меры. Он напомнил, что Берлин упорно не отвечал на запросы российской Генпрокуратуры по "делу Навального". Это дипломат назвал высокомерием и оценил как нарушение Германией Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.
Санкции, по словам Лаврова, нелегитимные.
"Всё это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность ЕС адекватно оценивать происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона", - произнёс министр иностранных дел России.
Интервью с ним опубликовало хорватское издание "Вечерни лист". Лавров считает, что западные коллеги позабыли, что такое дипломатия, и опустились до банального хамства. Он также добавил, что надеется на возвращение к европейским коллегам здравого смысла и дальновидности, чтобы можно было возобновить полноценный диалог России и ЕС.

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