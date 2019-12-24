"Всё это бессильная злоба": В Госдуме дали оценку претензиям ЕС из-за запуска поездов по Крымскому мосту

Брюссель осудил Россию за запуск железнодорожного сообщения с Крымом по мосту через Керченский пролив, назвав событие, которого с нетерпением ждал весь полуостров, "нарушением государственного суверенитета Украины". Соответствующее заявление распространила внешнеполитическая служба ЕС.

Также в сообщении Брюсселя говорится, что запуск железнодорожного сообщения является шагом к "изоляции Крыма от Украины". Это притом что именно Киев устроил водную, продуктовую и энергетическую блокаду Крыма, а также заминировал украинский железнодорожный мост на полуостров.

Не промолчало и Министерство иностранных дел Украины, уже привычно заявив свой "категорический протест" в связи с приездом в Крым президента России Владимира Путина. Отметили в украинском МИД и то, что Россия построила мост через Керченский пролив "без согласия Украины, чем нарушила нормы международного права".

"Протесты Украины или заявления Евросоюза относительно открытия Крымского моста не могут омрачить это поистине исторически знаковое событие, которого жители полуострова ждали не один десяток лет. Всё это бессильная злоба от того, что Крым живет и процветает в составе Российской Федерации", - сказал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости.

По мнению парламентария, Крымский мост – это настоящий транспортный феномен, мощный и грандиозный проект, реализованный в сжатые сроки.

"Теперь полуостров защищён от провокаций со стороны радикально настроенных сил на Украине, никакие транспортные блокады ему не страшны", - отметил Слуцкий.

Между тем политолог Владислав Ганжара рассказал, почему строительство Крымского моста было так важно и чему другие страны могут научиться у России. Эксперт заявил, что это конец "логистической интеграции Крыма". Несмотря на скепсис и санкции, Россия воплотила в жизнь важный проект.

"Мы можем признать, что несмотря на санкционное давление, мы можем воплощать в жизнь большие проекты, которые являются примером для всего мира", - цитирует эксперта портал Nation News.

Символично и то, по какому маршруту пойдёт первый состав. Поезд свяжет между собой Санкт-Петербург и Севастополь. То есть историческую столицу России и "город русской славы".