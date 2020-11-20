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"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартаменты

20 ноября 2020, 02:30  •  24 • Политика
Минстрой предложил запретить строительство апартаментов, а уже построенным дать амнистию. "С какого-то момента мы должны себе сказать: всё, эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жильё", - заявили в ведомстве.
В Минстрое планируют полностью запретить строительство апартаментов в России, а уже построенные - узаконить. Об этом заявил замглавы ведомства Никита Стасишин на выступлении в Совете Федерации.
Дело в том, что правовой статус апартаментов в России до сих пор не определён. В 2016 году Минстрой предпринял попытку исправить эту ситуацию, внеся в Госдуму законопроект, который приравнивал апартаменты к жилым помещениям в многоквартирных домах. Однако в итоге документ был отозван, а статус апартаментов так и остался не определён.
Теперь Минстрой хочет решить проблему более радикальным способом - запретить строительство подобных помещений, а уже существующие "амнистировать", присвоив им таки статус жилых помещений. В ведомстве считают, что нецелесообразно в будущем строить всё, что не подходит под жилое (помещение).
"С какого-то момента мы должны себе сказать: всё, эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жильё", - подчеркнул Никита Стасишин.
Официальной статистики о том, сколько апартаментов строится в России, к сожалению, нет. Однако по данным портала госкомпании "Дом.РФ" за 2016 год, в Москве в продаже находилось около 1,5 миллиона квадратных метров апартаментов.

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