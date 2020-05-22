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"Всё ещё юмористом работает": Сатановский оценил слова Зеленского о Крыме
22 мая 2020, 00:55 • 54 • Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма. "Так привык свой народ веселить, никак остановиться не может. Очень непонятливый - всё ещё юмористом работает", - комментирует политолог и экономист Евгений Сатановский.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины президентства рассказал журналистам о том, как президент России Владимир Путин отказался с ним обсуждать вопрос Крыма. "Сенсационное признание" украинского лидера прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Сатановский отмечает, что на такие случаи к Зеленскому приставлен пресс-атташе, который перебивает украинского президента о время интервью, пресс-конференций и брифингов, чтобы тот не слишком кривлялся и не сказанул чего-нибудь особенно глупого. А сам Зеленский, по мнению Сатановского, до сих пор не привык, что он теперь работает главой государства, а не комиком.
Политолог отмечает, что вместо того, чтобы заводить бессмысленные разговоры про Крым, Зеленский мог поговорить с Путиным о вступлении Украины в ЕврАзЭС. Или в преддверии 30-летнего юбилея Беловежских соглашений президент Украины мог бы поднять тему восстановления отношений с Россией. Причём не только экономических, политических, оборонных, военно-технических и транспортных, но и чисто человеческих.
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