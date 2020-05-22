"Всё ещё юмористом работает": Сатановский оценил слова Зеленского о Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины президентства рассказал журналистам о том, как президент России Владимир Путин отказался с ним обсуждать вопрос Крыма. "Сенсационное признание" украинского лидера прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.

"Удивляется украинский президент, почему с ним на Западе про Крым говорят, а в России нет. Хотя чему тут удивляться? Ну, может, по тупости", - написал эксперт на своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Сатановский отмечает, что на такие случаи к Зеленскому приставлен пресс-атташе, который перебивает украинского президента о время интервью, пресс-конференций и брифингов, чтобы тот не слишком кривлялся и не сказанул чего-нибудь особенно глупого. А сам Зеленский, по мнению Сатановского, до сих пор не привык, что он теперь работает главой государства, а не комиком.

"Так привык свой народ веселить, никак остановиться не может. Очень непонятливый - всё ещё юмористом работает", - отметил эксперт.

Политолог отмечает, что вместо того, чтобы заводить бессмысленные разговоры про Крым, Зеленский мог поговорить с Путиным о вступлении Украины в ЕврАзЭС. Или в преддверии 30-летнего юбилея Беловежских соглашений президент Украины мог бы поднять тему восстановления отношений с Россией. Причём не только экономических, политических, оборонных, военно-технических и транспортных, но и чисто человеческих.