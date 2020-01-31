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"Всё ещё есть разногласия": Цены на транзит российской нефти в Белоруссии вырастут на 6%
31 января 2020, 15:39 • 42 • В мире
С 1 февраля 2020 года цена на транзит российской нефти по Белоруссии вырастет больше чем на 6%. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович. При этом он отметил, что у сторон "всё ещё есть разногласия" и переговоры ни к чему не привели. Но цену пришлось повысить из-за инфляции, это было предусмотрено в договоре.
Цены на транзит российского газа по территории Белоруссии всё-таки придётся повысить. Это связано с инфляцией, так что повышение стоимости было предусмотрено статьей инструкции. При этом стороны так и не смогли договориться по основным вопросам, разногласия всё ещё сохраняются, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.
"Переговоры закончились, мы ни о чём не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти - это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше 6%, по-моему, 6,6%", - цитирует Колтовича ТАСС.
В 2019 году между Россией и Белоруссией возник ряд конфликтов, связанных с поставками энергоносителей. Белорусская сторона выразила желание поднять тариф на транзит, что вызвало недовольство российской стороны, так как это не было предусмотрено имевшимися на тот момент договорённостями. В почти часовом по длительности телефонном разговоре президенты России и Белоруссии детально обсуждали все вопросы, связанные с согласованием объёмов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.
Москва и Минск так и не смогли поставить точку в спорах о ценах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Совещание прошло в понедельник, 13 января. Российская сторона поставила под сомнение расчёты, которые провела "Гомельтранснефть Дружба". Вопросы уточнят на встрече специалистов.
Пока же Белоруссия считает "экономически нецелесообразным" платить российским компаниям премию к цене на нефть в прежнем размере, как договаривались в 2011 году. Договориться с российскими партнёрами пока не получается.
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