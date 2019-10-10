|
"Всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?": Технический эксперт снимком показал, на что закрывает глаза международное следствие
10 октября 2019, 10:54 • 261 • В мире
Независимый технический эксперт Юрий Антипов одной фотографией объяснил, что категорически не даёт согласиться с выводами международных следователей о трагедии с MH17. По его словам, по обломкам самолёта многое становится понятным. "Оплавленный от локальной и очень высокой температуры обломок силового каркаса контейнера. Вот так. И вы всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?" - указал он.
Технический эксперт Юрий Антипов в преддверии будущего доклада Совместной следственной группы по расследованию крушения самолета MH17 на Донбассе напомнил о важной детали. В частности, на странице в Facebook он разместил фото, на котором засняты обломки разрушившегося борта.
Он пояснил, что фото сделано около села Рассыпного, куда упала передняя часть самолёта, в том числе часть переднего грузового отсека. Как подчеркнул Антипов, никакого пожара в этом месте падения МН17 не было.
"На фрагменте фото разбросанные вещи из переднего грузового отсека, которые в полёте находились в металлических багажных контейнерах. Понятно, что контейнеры после падения разрушились и из них рассыпались вещи пассажиров", - объяснил он.
Как видно на обломках разрушенного контейнера, его каркас был оплавлен.
"А теперь смотрим на сломанный контейнер. И что мы видим - сломанную конструкцию? Нет. Оплавленный от локальной и очень высокой температуры обломок силового каркаса контейнера. Вот так. И вы всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?" - заметил он.
Скриншот facebook.com/ynantipov
Ранее Антипов выразил сомнение в том, что Нидерланды, поднявшие вопрос о роли Украины в трагедии, действительно докопаются до сути.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
261
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 октября 2019, 13:39
|
07 октября 2019, 04:54
|
09 октября 2019, 15:09
|
05 октября 2019, 20:09
|
06 октября 2019, 15:39
|
07 октября 2019, 21:09
|
05 октября 2019, 13:39