"Всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?": Технический эксперт снимком показал, на что закрывает глаза международное следствие

Технический эксперт Юрий Антипов в преддверии будущего доклада Совместной следственной группы по расследованию крушения самолета MH17 на Донбассе напомнил о важной детали. В частности, на странице в Facebook он разместил фото, на котором засняты обломки разрушившегося борта.

Он пояснил, что фото сделано около села Рассыпного, куда упала передняя часть самолёта, в том числе часть переднего грузового отсека. Как подчеркнул Антипов, никакого пожара в этом месте падения МН17 не было.

"На фрагменте фото разбросанные вещи из переднего грузового отсека, которые в полёте находились в металлических багажных контейнерах. Понятно, что контейнеры после падения разрушились и из них рассыпались вещи пассажиров", - объяснил он.

Как видно на обломках разрушенного контейнера, его каркас был оплавлен.

"А теперь смотрим на сломанный контейнер. И что мы видим - сломанную конструкцию? Нет. Оплавленный от локальной и очень высокой температуры обломок силового каркаса контейнера. Вот так. И вы всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?" - заметил он.

Скриншот facebook.com/ynantipov

Ранее Антипов выразил сомнение в том, что Нидерланды, поднявшие вопрос о роли Украины в трагедии, действительно докопаются до сути.