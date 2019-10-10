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"Всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?": Технический эксперт снимком показал, на что закрывает глаза международное следствие

10 октября 2019, 10:54  •  261 • В мире
Независимый технический эксперт Юрий Антипов одной фотографией объяснил, что категорически не даёт согласиться с выводами международных следователей о трагедии с MH17. По его словам, по обломкам самолёта многое становится понятным. "Оплавленный от локальной и очень высокой температуры обломок силового каркаса контейнера. Вот так. И вы всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?" - указал он.
Технический эксперт Юрий Антипов в преддверии будущего доклада Совместной следственной группы по расследованию крушения самолета MH17 на Донбассе напомнил о важной детали. В частности, на странице в Facebook он разместил фото, на котором засняты обломки разрушившегося борта.
Он пояснил, что фото сделано около села Рассыпного, куда упала передняя часть самолёта, в том числе часть переднего грузового отсека. Как подчеркнул Антипов, никакого пожара в этом месте падения МН17 не было.
"На фрагменте фото разбросанные вещи из переднего грузового отсека, которые в полёте находились в металлических багажных контейнерах. Понятно, что контейнеры после падения разрушились и из них рассыпались вещи пассажиров", - объяснил он.
Как видно на обломках разрушенного контейнера, его каркас был оплавлен.
"А теперь смотрим на сломанный контейнер. И что мы видим - сломанную конструкцию? Нет. Оплавленный от локальной и очень высокой температуры обломок силового каркаса контейнера. Вот так. И вы всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?" - заметил он.
Скриншот facebook.com/ynantipov
Ранее Антипов выразил сомнение в том, что Нидерланды, поднявшие вопрос о роли Украины в трагедии, действительно докопаются до сути.

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