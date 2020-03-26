"Всё достаточно взвешенно": Вассерман оценил рекомендации Путина

В беседе с Царьградом Анатолий Вассерман назвал перечисленные президентом меры "вполне разумными", хотя не исключил волну возмущения, которая может подняться. По его мнению, многие скажут, что всё это нужно было вводить ещё вчера.

"Но насколько я ориентируюсь в массовой психологии, если бы это действительно объявить ещё вчера, то паника была бы неимоверная… Ну а сейчас постепенно все ко всему приготовились, я даже рискну предположить, что вчерашняя поездка президента в Коммунарку нужна была для того, чтобы оценить настроения медиков и понять, насколько все ко всему готовы. Поэтому мне представляется, что всё достаточно взвешенно, но смысла паниковать в любом случае нет. Есть такая замечательная карикатура «План эвакуации», где человек бегает по кругу с истерическим воплем: а-а-а. Так вот, президент предлагает другой план эвакуации", - произнёс политический эксперт.

Обращение Путина также прокомментировал и глава Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков. По его мнению, этими действиями государство взяло на себя ответственность за людей и за то, как они экономически "переживут период интенсивной борьбы с коронавирусом". Цветков подчеркнул, что подобных мер социальной защиты граждан нет ни в одной стране.

"Результативность этих мер будет зависеть теперь от двух ключевых факторов - эффективности работы чиновников и ответственности общества", - считает глава "Сильной России".

Он заявил, что госаппарат (как федеральный, так и региональные) должен реализовать предложенное Путиным "с молниеносной быстротой". Общество, каждый гражданин обязан максимально ответственно отнестись к ситуации.

"Следующая нерабочая неделя должна для всех семей стать неделей самоизоляции. И даже несмотря на хорошую погоду, весну - никаких прогулок с друзьями, никакого коллективного отдыха. Те, кто поедут тусоваться с друзьями, поступят преступно по отношению ко всей стране", - считает Цветков.

По его словам, пандемия коронавируса является "тестом на зрелость российского общества и государства".