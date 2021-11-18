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"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
18 ноября 2021, 08:45 • 501 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, завершая пресс-конференцию с молдавским коллегой Попеску, не скрыл удивления. "Всё, да?!" - спросил он у собравшихся.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел Молдавии Николаем Попеску. После состоялась традиционная пресс-конференция, где поднимались самые разные вопросы.
В том числе Лавров ответил на вопрос о поставках газа в Молдавию. А также говорил о президенте Украины Владимире Зеленском, который на глазах превращается в Остапа Бендера. Зеленский пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Донбассе и то и дело придумывает "страшилки" о русской угрозе.
Раз за разом Запад принимает сторону Киева. В частности, 15 ноября главы МИД Франции и Германии в очередной раз "расставили акценты по партитуре" Украины.
"Ясно, что это отвлечение внимания. Зеленский не прочь спровоцировать инциденты в расчёте на то, что, как говорил Остап Бендер, "заграница нам поможет", - заявил Сергей Лавров.
Ответив на эти и другие вопросы, министр не смог скрыть удивления: "Всё, да?! Странно!"
Как оказалось, Сергей Лавров был удивлён количеству тем для беседы с журналистами - в этот раз их было не много.
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