"Всё, чтобы убить министра": Разгадку пандемии вируса ещё два года назад раскрыли в дораме

В сериале "Териус у меня за спиной", который был представлен публике ещё два года назад, зрители увидели разгадку пандемии вируса. В свете текущей обстановки кто-то увидел в этом даже предсказание.

По сюжету - всё как в голливудских блокбастерах: террористическая организация изготовила коронавирус-мутант, разрушающий лёгкие.

Инкубационный период инфекции - две недели, и вакцины против неё нет. Сейчас в разгар пандемии все эти знакомые по новостным сюжетам данные зрители восприняли как "знак".

В дораме этот вирус, созданный искусственно, был оружием, чтобы убить неугодного министра.

По сюжету, террористы подложили чемодан с бомбой, наполненной вирусом, в детском саду, куда министр приехал учить детишек мыть руки.

Но, подчёркивает "Комсомолка", это всё - не более чем совпадение. Коронавирусная инфекция известна миру уже не один десяток лет, а в этом году её охват приобрёл масштаб пандемии.