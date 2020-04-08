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"Всё, чтобы убить министра": Разгадку пандемии вируса ещё два года назад раскрыли в дораме
08 апреля 2020, 12:35 • 96 • В мире
В свете пандемии коронавируса активизировались конспирологи. Так, закрывшиеся на самоизоляции граждане ищут подтверждения своим догадкам в мультфильмах (традиционно "предсказание" нашли в "Симпсонах"), а кто-то в сериалах. К примеру, зрители корейской дорамы "Териус у меня за спиной" увидели в ней разгадку эпидемии вируса. По сюжету ленты пандемия киношного коронавируса запущена, чтобы убить некоего министра.
В сериале "Териус у меня за спиной", который был представлен публике ещё два года назад, зрители увидели разгадку пандемии вируса. В свете текущей обстановки кто-то увидел в этом даже предсказание.
По сюжету - всё как в голливудских блокбастерах: террористическая организация изготовила коронавирус-мутант, разрушающий лёгкие.
Инкубационный период инфекции - две недели, и вакцины против неё нет. Сейчас в разгар пандемии все эти знакомые по новостным сюжетам данные зрители восприняли как "знак".
В дораме этот вирус, созданный искусственно, был оружием, чтобы убить неугодного министра.
По сюжету, террористы подложили чемодан с бомбой, наполненной вирусом, в детском саду, куда министр приехал учить детишек мыть руки.
Но, подчёркивает "Комсомолка", это всё - не более чем совпадение. Коронавирусная инфекция известна миру уже не один десяток лет, а в этом году её охват приобрёл масштаб пандемии.
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