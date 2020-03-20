|
"Всё, что происходит сейчас вокруг, - это вирусобесие": Малофеев о хайпе и запугивании людей коронавирусом
20 марта 2020, 22:35 • 90 • Политика
Константин Малофеев призвал отделять фейки от официальной информации и мнений экспертов. Среди обилия записей на тему коронавируса мы вынуждены сделать вывод: "Всё, что происходит сейчас вокруг, - это вирусобесие". А распускающие фейки лишь хайпуют и запугивают людей коронавирусом.
Учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев в эфире программы "Время покажет" на Первом канале прямо высказался о ситуации с коронавирусом и особенно о трактовке происходящих событий. Он выразил уверенность, что к помощи людям эта информационная атака, часто сопровождающаяся фейками, не имеет никакого отношения.
Людей вводят в заблуждение, распространяя всё новые и новые фейки. В то же время голоса врачей остаются неуслышанными.
"Мы живём с вирусами многие годы. Соседствуем с ними. И пандемии в истории человечества были. И эпидемии. Однако то, что происходит сегодня, на 90% - паника, отметил Малофеев. - Несчастные люди просто не знают, кому верить, путаются в обилии информации. А после их же используют в "информационных войнах".
"У них нет никакого злого умысла, а им кажется, что нас опять обманывают, у нас на самом деле миллион жертв и нам не рассказывают. Поэтому 90% этих людей, если не 99%, они поддаются этой панике неосознанно, потому что сидят дома, их с работы отправили на дистанционку. И они, кстати, в гаджеты всё время тыкают. Кстати, вопрос: а где рекомендация ВОЗ гаджеты не трогать?" - задал прямой вопрос Малофеев.
В деталях о приведённых тезисах Царьград писал чуть раньше.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 марта 2020, 17:35
|
19 марта 2020, 01:00
|
17 марта 2020, 07:35
|
17 марта 2020, 07:35
|
17 марта 2020, 16:00
|
16 марта 2020, 00:35
|
17 марта 2020, 10:35