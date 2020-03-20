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"Всё, что происходит сейчас вокруг, - это вирусобесие": Малофеев о хайпе и запугивании людей коронавирусом

20 марта 2020, 22:35  •  90 • Политика
Константин Малофеев призвал отделять фейки от официальной информации и мнений экспертов. Среди обилия записей на тему коронавируса мы вынуждены сделать вывод: "Всё, что происходит сейчас вокруг, - это вирусобесие". А распускающие фейки лишь хайпуют и запугивают людей коронавирусом.
Учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев в эфире программы "Время покажет" на Первом канале прямо высказался о ситуации с коронавирусом и особенно о трактовке происходящих событий. Он выразил уверенность, что к помощи людям эта информационная атака, часто сопровождающаяся фейками, не имеет никакого отношения.
Всё, что происходит сейчас вокруг, - это вирусобесие. Вот это так надо назвать. Потому что тот хайп, который устроен на боязни и на настоящих трепетных чувствах людей, - это, на самом деле, преступление, - подчеркнул Малофеев.
Людей вводят в заблуждение, распространяя всё новые и новые фейки. В то же время голоса врачей остаются неуслышанными.
"Мы живём с вирусами многие годы. Соседствуем с ними. И пандемии в истории человечества были. И эпидемии. Однако то, что происходит сегодня, на 90% - паника, отметил Малофеев. - Несчастные люди просто не знают, кому верить, путаются в обилии информации. А после их же используют в "информационных войнах".
"У них нет никакого злого умысла, а им кажется, что нас опять обманывают, у нас на самом деле миллион жертв и нам не рассказывают. Поэтому 90% этих людей, если не 99%, они поддаются этой панике неосознанно, потому что сидят дома, их с работы отправили на дистанционку. И они, кстати, в гаджеты всё время тыкают. Кстати, вопрос: а где рекомендация ВОЗ гаджеты не трогать?" - задал прямой вопрос Малофеев.
В деталях о приведённых тезисах Царьград писал чуть раньше.

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