"Всё, что происходит сейчас вокруг, - это вирусобесие": Малофеев о хайпе и запугивании людей коронавирусом

Учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев в эфире программы "Время покажет" на Первом канале прямо высказался о ситуации с коронавирусом и особенно о трактовке происходящих событий. Он выразил уверенность, что к помощи людям эта информационная атака, часто сопровождающаяся фейками, не имеет никакого отношения.

Всё, что происходит сейчас вокруг, - это вирусобесие. Вот это так надо назвать. Потому что тот хайп, который устроен на боязни и на настоящих трепетных чувствах людей, - это, на самом деле, преступление, - подчеркнул Малофеев.

Людей вводят в заблуждение, распространяя всё новые и новые фейки. В то же время голоса врачей остаются неуслышанными.

"Мы живём с вирусами многие годы. Соседствуем с ними. И пандемии в истории человечества были. И эпидемии. Однако то, что происходит сегодня, на 90% - паника, отметил Малофеев. - Несчастные люди просто не знают, кому верить, путаются в обилии информации. А после их же используют в "информационных войнах".

"У них нет никакого злого умысла, а им кажется, что нас опять обманывают, у нас на самом деле миллион жертв и нам не рассказывают. Поэтому 90% этих людей, если не 99%, они поддаются этой панике неосознанно, потому что сидят дома, их с работы отправили на дистанционку. И они, кстати, в гаджеты всё время тыкают. Кстати, вопрос: а где рекомендация ВОЗ гаджеты не трогать?" - задал прямой вопрос Малофеев.

В деталях о приведённых тезисах Царьград писал чуть раньше.