Российские журналисты навестили мальчика Хасана из сирийского города Дума, которого против воли сделали актёром в постановочном ролике "Белых касок" о "последствиях химатаки". Парень и его отец выступили свидетелями в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Хасан рассказал, что ролик "Белых касок", который США использовали для оправдания ракетного удара по Сирии, был обычной постановкой. С участником съёмки "Белые каски" расплатились рисом и финиками.

С выступления мальчика и его отца Омара прошёл год. Они рассказали российским журналистам, что с тех пор их историей не интересовалась ни одна международная организация и ни один мейнстримовый западный телеканал.