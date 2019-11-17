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"Всё, что нужно знать о западных гражданских институтах и медиа": Журналисты навестили разоблачителя "Белых касок"

17 ноября 2019, 14:54  •  148 • Политика
Журналисты встретились с мальчиком Хасаном из сирийского города Дума, который в 2018 году рассказал, как его против воли сделали участником постановки "Белых касок".
Российские журналисты навестили мальчика Хасана из сирийского города Дума, которого против воли сделали актёром в постановочном ролике "Белых касок" о "последствиях химатаки". Парень и его отец выступили свидетелями в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Хасан рассказал, что ролик "Белых касок", который США использовали для оправдания ракетного удара по Сирии, был обычной постановкой. С участником съёмки "Белые каски" расплатились рисом и финиками.
С выступления мальчика и его отца Омара прошёл год. Они рассказали российским журналистам, что с тех пор их историей не интересовалась ни одна международная организация и ни один мейнстримовый западный телеканал.
"Это всё, что нужно знать о западных гражданских институтах и медиа", - прокомментировал историю tg-канал "Поддубный.

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