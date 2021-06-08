"Всё, что нужно от Зеленского…": Обнародована запись звонка советника Трампа в Киев

Телеканал CNN обнародовал запись звонка советника экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в Киев. "Всё, что нужно от Зеленского…" - сказал он помощнику президента Украины Андрею Ермаку.

Запись датируется 2019 годом. Телеканал утверждает, что неизвестное ранее широкой аудитории аудио якобы демонстрирует, что Джулиани "жёстко оказывал давление и уговаривал украинское правительство в 2019 году расследовать не подтвержденные фактами сговоры с участием Байдена". Отмечается, что ранее была опубликована часть разговора, а теперь доступна стала 40-минутная версия.

CNN утверждает, что Джулиани якобы выдал "несколько запутанных теорий" заговора правых о дипломатических сделках Байдена на Украине. Журналисты всячески подчеркивают, что все озвученные Джулиани теории и обвинения якобы не выдерживают критики и не заслуживают доверия.

"Всё, что нам нужно от президента (Украины Владимира Зеленского. - Ред.), чтобы он сказал: "Я собираюсь назначить честного прокурора, он будет расследовать и откопает доказательства, существующие и любые другие, о вмешательстве в выборы 2016 года", - цитирует CNN якобы слова Джулиани, который после добавляет, что после расследования с темой Байдена "можно заканчивать".

Телеканал обнародовал запись на фоне состоявшегося телефонного разговора Зеленского с американским президентом Джо Байденом.