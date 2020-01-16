"Всё, что кажется политикой, - это спецоперация": Павловский увидел за отставкой правительства манёвр

В беседе с петербургским изданием "Фонтанка" политтехнолог взялся оценить предложения главы государства по внесению поправок в основной закон страны и уход в отставку премьер-министра Дмитрия Медведева вместе с возглавляемым им правительством.

В предложениях Владимира Путина Павловский, некогда уволенный из команды "кремлёвских политтехнологов" по причинам, которые лежали "в области профессионализма и этики", неожиданно рассмотрел включение главы государства в процесс "постпутинского транзита власти". Однако, уверяет Павловский, сделал это глава государства якобы "крайне неудачно".

"Предложенная конструкция будет работать сегодня, но не будет работать, когда он уйдёт", - уверяет политтехнолог.

Комментируя отставку премьер-министра, Павловский заявил, что Медведев "никогда не рассматривался в качестве реального кандидата в следующие президенты". Что же до увольнения премьер-министра, то его отправили в принудительном порядке "на одну из тех позиций, которую Путин ему предлагал ещё в 2011 году".

"Новый премьер будет раздавать обещанные Путиным деньги, но это не гарантирует ему ничего определённого. Всё, что вам кажется политикой, - это спецоперация. У спецоперации всегда есть мотивы. В частности, мотивом может быть попытка занять общество обсуждением мнимого преемника. Полномочия Путина нельзя разделить и нельзя передать", - утверждает бывший "кремлёвский политтехнолог".

Павловский не в первый раз берётся рассуждать о "преемнике Путина". Об этом он говорил и летом прошедшего года в беседе с НСН.

"Идея преемника ложная, - продолжает Павловский. - Она вне нашей реальной ситуации".

По версии собеседника журналистов, "Владимира Владимировича сменит коллективное руководство". Он полагает, что президент России Владимир Путин несёт слишком большую нагрузку, причём такими излишними функциями он нагрузил себя сам. В таком формате человек работать не может, а значит, функционал не может быть передан одному преемнику.

"Их нельзя передать, поэтому преемник невозможен".