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"Вся страна на помощь встала": Путин напомнил США о силе России

15 июня 2020, 12:00  •  276 • Политика
Президент России Владимир Путин прокомментировал бунты в США. В частности, он недоумевает по поводу требования, чтобы афроамериканцев лечили только афроамериканцы. Глава государства напомнил, как когда Дагестан оказался в трудной ситуации, - вся страна встала на помощь. В этом и сила России, её многонационального народа, подчеркнул президент.
Президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" прокомментировал бунты в США. Он назвал их разрушительными явлениями, недоумевая по поводу требования, чтобы афроамериканцев теперь лечили только афроамериканцы.
"Ну представьте, у нас марийцев должны лечить только марийцы, русских только русские, а татар - только татары. Дагестанцев только дагестанцы? У нас Дагестан оказался в трудной ситуации - и вся страна встала на помощь", - напомнил Путин.
По его словам, тогда в регион направилась и армия, и МЧС, и врачи со всей страны.
"Разве это плохо? Наоборот! В этом сила России. Сила нашего многонационального народа. Надо держаться за это", - призвал президент.

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