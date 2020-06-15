"Вся страна на помощь встала": Путин напомнил США о силе России

Президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" прокомментировал бунты в США. Он назвал их разрушительными явлениями, недоумевая по поводу требования, чтобы афроамериканцев теперь лечили только афроамериканцы.

"Ну представьте, у нас марийцев должны лечить только марийцы, русских только русские, а татар - только татары. Дагестанцев только дагестанцы? У нас Дагестан оказался в трудной ситуации - и вся страна встала на помощь", - напомнил Путин.

По его словам, тогда в регион направилась и армия, и МЧС, и врачи со всей страны.

"Разве это плохо? Наоборот! В этом сила России. Сила нашего многонационального народа. Надо держаться за это", - призвал президент.