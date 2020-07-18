"Вся Россия захочет помочь": Милонов призвал построить в Сирии копию собора Святой Софии

В Сирии необходимо построить точную копию собора Святой Софии. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Как считает политик, власти Турции не демонстрируют заинтересованности в мирном соседстве христиан и мусульман, чего нельзя сказать о Сирии, где древние христианские церкви стоят нетронутыми.

"Да и президент Башар Асад никогда бы в жизни не стал передавать собор от одной конфессии к другой. Это безумие какое-то", - пояснил он.

По мнению Милонова, Анкара создала опасный прецедент, вновь превратив собор в мечеть и "столкнув лбами" две крупнейшие религиозные конфессии. Депутат считает неприемлемым и обратный сценарий, когда построенное в качестве мечети здание превращают в православный храм.

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану должно быть стыдно за свой поступок, ибо он не чтит ни традиций ислама, ни традиций христианства. Поэтому депутат предлагает построить копию собора в сирийской Скальбии.

"Думаю, что вся Россия захочет помочь. Это подлинно будет знаковым событием для всех православных людей", - добавил он.

Как заявил ранее телеканалу "360" турецкий журналист Тунджа Ойретен, Эрдоган постепенно теряет поддержку населения, поэтому он и идёт на нестандартные шаги.

"Они думают, что открытием Айя-Софии для молитв смогут привлечь к себе сторонников традиционного ислама. Таких в Турции почти половина населения", - поведал Ойретен.

Собор пользуется большой популярностью у туристов, большинство из которых - христиане. Однако теперь доступ будет затруднён, ибо мусульмане молятся пять раз в день.