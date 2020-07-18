Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российские лётчики отомстили в Сирии
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислил...
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
Главная / Политика

"Вся Россия захочет помочь": Милонов призвал построить в Сирии копию собора Святой Софии

18 июля 2020, 03:00  •  45 • Политика
Виталий Милонов призвал построить в Сирии копию собора Святой Софии. "Вся Россия захочет помочь", - уверен депутат.
В Сирии необходимо построить точную копию собора Святой Софии. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Как считает политик, власти Турции не демонстрируют заинтересованности в мирном соседстве христиан и мусульман, чего нельзя сказать о Сирии, где древние христианские церкви стоят нетронутыми.
"Да и президент Башар Асад никогда бы в жизни не стал передавать собор от одной конфессии к другой. Это безумие какое-то", - пояснил он.
По мнению Милонова, Анкара создала опасный прецедент, вновь превратив собор в мечеть и "столкнув лбами" две крупнейшие религиозные конфессии. Депутат считает неприемлемым и обратный сценарий, когда построенное в качестве мечети здание превращают в православный храм.
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану должно быть стыдно за свой поступок, ибо он не чтит ни традиций ислама, ни традиций христианства. Поэтому депутат предлагает построить копию собора в сирийской Скальбии.
"Думаю, что вся Россия захочет помочь. Это подлинно будет знаковым событием для всех православных людей", - добавил он.
Как заявил ранее телеканалу "360" турецкий журналист Тунджа Ойретен, Эрдоган постепенно теряет поддержку населения, поэтому он и идёт на нестандартные шаги.
"Они думают, что открытием Айя-Софии для молитв смогут привлечь к себе сторонников традиционного ислама. Таких в Турции почти половина населения", - поведал Ойретен.
Собор пользуется большой популярностью у туристов, большинство из которых - христиане. Однако теперь доступ будет затруднён, ибо мусульмане молятся пять раз в день.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
17 июля 2020, 23:00
В украинских "доказательствах" по MH17 нашли монтажные склейки
17 июля 2020, 23:00
Дипломаты стали заложниками розыгрыша Дуды. В Польше недоумевают почему
17 июля 2020, 23:00
В США нашли способ остановить "Северный поток - 2"
17 июля 2020, 23:00
"Телевизор, газеты, перчатки": Жириновский заявил об "издевательствах" над Фургалом в СИЗО
17 июля 2020, 23:00
Русские "Кинжалы" против… твитов Трампа: Эксперт сравнил арсеналы России и США
18 июля 2020, 03:00
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 июля 2020, 00:00
После испытаний американской вакцины от COVID-19 умерли четыре бойца ВСУ
18 июля 2020, 01:25
Русские школы в Киеве с 1 сентября запрещают, а Зеленскому советуют вернуться на сцен...
18 июля 2020, 00:55
«Надёжная защита от вероятного нападения»: как развивается программа по созданию атом...
18 июля 2020, 01:25
Почему Армения с Азербайджаном постреляют и разойдутся. Но будут винить Россию
18 июля 2020, 01:55
«Ограниченность стратегических позиций»: в конгресс США внесён проект о санкциях прот...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по нашивкам
12 июля 2020, 14:00
"Откровенный тупик": Запад провалил попытку обвинить РФ в крушении "Боинга" МН17
15 июля 2020, 14:00
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
13 июля 2020, 09:00
"Не надо возводить напраслину": Кедми резко оборвал израильского ведущего, критикующего Россию
12 июля 2020, 08:00
Вассерман объяснил, как вода из реки Кубань попадет в дома жителей Крыма
11 июля 2020, 21:00
Как Россия до сих пор цела? На Украине проверили в деле "ракетные комплексы унижения"
15 июля 2020, 03:00
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айдара" заврался в телеэфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.