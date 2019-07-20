"Вся работа была на нем": В "Слуге народа" назвали будущего спикера Рады

Основным претендентом на пост председателя украинского парламента является руководитель партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Такую информацию РБК предоставили три источника, близкие к избирательному штабу.

По словам одного из собеседников издания, Разумков заслужил этот пост, поскольку "вся организационная работа была на нем".

Впрочем, официально эту позицию в партии пока не подтвердили, призвав дождаться результатов выборов. "У нас есть хороший принцип - не делать должностей до победы", - заявил глава предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко, отметив, что распределение должностей будет проходить только после подведения итогов голосования.

При этом Корниенко положительно отозвался о работе Разумкова и во время президентской кампании и признал, что председатель партии смог стать настоящим лидером для команды.

Сам Разумков отказался от комментариев.

Дмитрий Разумков родился в 1983 году, в прошлом он политтехнолог - руководил Украинской политконсалтинговой группой. В 2006 году Разумков вступил в Партию регионов, вышел из нее в 2010-м. К "команде Зе" присоединился осенью 2018 года. В президентскую кампанию был официальным спикером штаба Зеленского и занимался вопросами внутренней политики.

Досрочные выборы Рады в соответствии с указом президента Зеленского пройдут 21 июля. По результатам опроса украинской социологической группы "Рейтинг", проведенного с 13 по 17 июля, "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий у украинцев - партию президента готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать 21 июля и определился с выбором.