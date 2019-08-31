"Вся "угроза" - только для их карманов": Пушков разоблачил нападки Киева и Варшавы на "Северный поток - 2"

В субботу президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу на встрече со своим коллегой Анджеем Дудой назвал строительство газопровода "Северный поток – 2" неприемлемым. Больше того, по его словам, этот газопровод, якобы, является угрозой для всей Европы.

Слушателя он нашел себе благодатного - ведь польские власти также выступают против строительства "Северного потока - 2".

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков у себя на станице в Twitter иронично прокомментировал заявление Зеленского.

"Зеленский и Дуда поют в одну дуду, но на деле "Северный поток - 2" не представляет угрозы Европе", - подчеркнул Пушков.

Российский сенатор разоблачил Киев и Варшаву, объяснив, почему именно Украина и Польша так рьяно бьются против нового российского газопровода.

"Просто Киев боится потерять доходы от транзита российского газа, а Варшава мечтает перепродавать соседям дорогой сжиженный газ из США", - поясняет Пушков.

Он также отметил, что "Европа тут ни при чем" на самом деле - вся соль в другом.

"Вся "угроза" - только для их карманов", - резюмировал Пушков.

Фото: скриншот twitter/Alexey_Pushkov

Интернет-пользователи столь же иронично продолжили под постом мысль сенатора.

"Ничего личного, просто бизнес", - пишет @Stas1177.

"Зачем же мы обязаны тратиться за транзит, пусть Евросовхоз тратится, а нам расчет с предварительной оплатой за поставку на границе с Украиной", - предлагает @ValerijLinde.