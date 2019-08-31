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"Вся "угроза" - только для их карманов": Пушков разоблачил нападки Киева и Варшавы на "Северный поток - 2"

31 августа 2019, 18:39  •  68 • Политика
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что "Северный поток - 2", мол, угроза для всей Европы. Российский сенатор Алексей Пушков разоблачил нападки и Киева, и Варшавы на газопровод, иронично отметив, что "вся "угроза" - только для их карманов".
В субботу президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу на встрече со своим коллегой Анджеем Дудой назвал строительство газопровода "Северный поток – 2" неприемлемым. Больше того, по его словам, этот газопровод, якобы, является угрозой для всей Европы.
Слушателя он нашел себе благодатного - ведь польские власти также выступают против строительства "Северного потока - 2".
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков у себя на станице в Twitter иронично прокомментировал заявление Зеленского.
"Зеленский и Дуда поют в одну дуду, но на деле "Северный поток - 2" не представляет угрозы Европе", - подчеркнул Пушков.
Российский сенатор разоблачил Киев и Варшаву, объяснив, почему именно Украина и Польша так рьяно бьются против нового российского газопровода.
"Просто Киев боится потерять доходы от транзита российского газа, а Варшава мечтает перепродавать соседям дорогой сжиженный газ из США", - поясняет Пушков.
Он также отметил, что "Европа тут ни при чем" на самом деле - вся соль в другом.
"Вся "угроза" - только для их карманов", - резюмировал Пушков.
Фото: скриншот twitter/Alexey_Pushkov
Интернет-пользователи столь же иронично продолжили под постом мысль сенатора.
"Ничего личного, просто бизнес", - пишет @Stas1177.
"Зачем же мы обязаны тратиться за транзит, пусть Евросовхоз тратится, а нам расчет с предварительной оплатой за поставку на границе с Украиной", - предлагает @ValerijLinde.

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