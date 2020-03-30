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"Вся планета дураки, а вы один умный": Жириновский обрушился на "спортсмена" Лукашенко
30 марта 2020, 00:35 • 79 • Политика
Жириновский призвал Лукашенко остановить соревнования в Белоруссии. "Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец", - заявил лидер ЛДПР, обращаясь к белорусскому президенту-"спортсмену".
Глава ЛДПР Владимир Жириновский обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в "издевательстве над всей планетой". Поводом для резких высказываний стало участие белорусского лидера в хоккейном матче в самый разгар пандемии коронавируса.
Жириновский отмечает, что пока весь мир принимает жёсткие меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, в Белоруссии вовсю идут спортивные мероприятия, люди свободно гуляют по улицам, а сам Лукашенко и вовсе играет в хоккей, как ни в чём не бывало. Лидер ЛДПР призвал белорусского лидера одуматься, иначе десятки заражённых людей превратятся в сотни, а сотни - в тысячи.
Напомним, что ранее Лукашенко принял участие в хоккейном матче. По словам президента Белоруссии, на стадионе, в холоде, никакого коронавируса якобы нет.
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