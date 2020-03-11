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"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заявил о "звонке" Путину из-за Крыма

11 марта 2020, 03:35  •  55 • В мире
Бывший секретарь Совета нацбезопасности Украина (СНБО), а также и. о. президента страны в 2014 году Александр Турчинов внезапно заявил о своём "звонке" российскому лидеру Владимиру Путину в 2014 году из-за Крыма. "Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас", - грозил политик Москве.
В интервью порталу "Крым. Реалии" Турчинов, который после смены власти на Украине старался не "светиться", ведь против его бывшего начальника Петра Порошенко уже завели несколько уголовных дел, внезапно напомнил о себе заявлением, согласно которому он звонил Путину в 2014 году.
По его словам, Россия якобы поставила условие тому небольшому числу украинских военных, которые, несмотря на госпереворот, подчинялись Киеву, сложить оружие в течение 12 часов, поясняют РИА ФАН.
"Мне надо было выиграть время любым путём. Поэтому делать нечего, я попытался позвонить Путину через спецсвязь в Кремль. Мне говорят, что он не будет с вами говорить, вы нелегитимен. Ну, Нарышкин, значит, как спикер", - рассказал бывший политик.
Турчинов отметил, что сказал тогда об отданном приказе стрелять на поражение. Кроме того, он пригрозил сообщить иностранным посольствам, что Россия якобы готовит штурм.
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас", - процитировал свои слова чиновник.
В том же интервью Турчинов сообщил о предупреждении со стороны Сергея Нарышкина о том, что за приказы, из-за которых погибнут крымчане, придётся отвечать, и виновники будут найдены в любой точке мира.
Как пишет Telegram-канал "Клименко Time", Турчинов, вероятно, решил вернуться в политику и старается о себе напомнить. Однако Госбюро расследований как-то упустило его из виду, и чиновник до сих пор не ответил за беспорядки на Майдане и за остальные свои сомнительные действия.
Ранее сообщалось, что украинский "документальный" фильм о том, как "героически сдали Крым", буквально взорвал Сеть. Пользователи не смогли удержаться от шуток и язвительных комментариев.
Лента под названием "Крим. Оточені зрадою" ("Крым. Окружённые предательством") длится порядка 40 минут и повествует о "героических" украинских военных, спешно покинувших полуостров в 2014 году.

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