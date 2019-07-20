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"Вся команда в порядке": Судовладелец опроверг задержание второго танкера Ираном
20 июля 2019, 09:24 • 58 • Политика
Судоходная компания Norbulk Shipping, которой принадлежит нефтяной танкер Mesdar, опровергла сообщения о задержании судна иранскими силами. Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции захватил второй танкер в Ормузском заливе.
По сообщению Norbulk Shipping, иранские военные действительно поднимались на борт танкера Mesdar, когда он находился в территориальных водах Ирана. Никаких задержек или проблем это не вызвало, экипажу ничто не угрожало, и в настоящее время танкер следует далее своим маршрутом.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Иран задержал уже второй нефтяной танкер в Ормузском заливе. Однако в Корпусе стражей исламской революции заверили, что останавливали Mesdar только для проверки в связи с предполагаемой утечкой топлива, а затем отправили в международные воды.
Ранее танкер Stena Impero, который также принадлежит британской компании, был задержан от отконвоирован в район Хормозган. Причиной для этого стало отклонение судна от маршрута и движение в сторону Ирана. Известно, что на борту есть граждане России.
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