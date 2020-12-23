"Вся история воняет": Spiegel уже даёт задний ход с историей про отравление Навального - Сосновский

В немецком журнале Spiegel вышла новая статья об "отравлении" Алексея Навального, в которой рассказывается о лечении оппозиционера в берлинской клинике "Шарите". Материал проанализировал политолог Александр Сосновский.

По словам эксперта, из текста можно сделать вывод, что Spiegel начал осторожно давать задний ход в истории с "Новичком" и отравленными трусами Навального. Потому что в статье совершенно чётко разделены действия врачей "Шарите", которые написали о признаках отравления Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. О "Новичке" - ни слова.

Более того, сообщается, что "Шарите" лечила Навального без всяких строгих ограничений, которые вводятся клиникой даже при одном подозрении на наличие боевого отравляющего вещества. А именно так классифицируется "Новичок".

И только через несколько дней лаборатория бундесвера вводит в обращение слово "Новичок", полученное из анализа крови и мочи. Никаких трусов. Никакой бутылки. Никаких маркеров. Вся история воняет - от отравления до липовых звонков. Полагаю, что "Шпигель" уже понял, в какую провокацию их втянули,

- комментирует политолог в своём Telegram-канале "Доктор Сосновский".

Также он отмечает, что в статье ни слова не говорится о том, кто пригласил пациента на лечение.