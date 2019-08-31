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"Вся эта грязь хлынула в Киев": Китай ответил на обвинения советника президента США Болтона

31 августа 2019, 02:24  •  35 • Политика
Китайское посольство на Украине ответило на обвинения советника президента США Болтона по украинской фирме "Мотор Сич". "США по всему миру поливают Китай грязью, а сейчас вся эта грязь хлынула в Киев", - сказал посол Китая.
Посольство Китая на Украине ответило на заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, которые он сделал во время визита в Киев. Американский чиновник фактически обвинил Поднебесную в "краже технологий" и попытке нажиться на Украине.
"Речь идет об усилиях Китая по использованию позитивного торгового баланса этой страны для того, чтобы получить экономические рычаги в разных странах мира", - сказал Болтон.
Он добавил, что пятое поколение китайских самолетов очень похоже на американские F-35, намекнув, что Китай украл у США передовые военные технологии. Также Болтон припугнул Украину "дипломатией задолженностей", которую якобы практикует Китай.
Последнее, по мнению многих СМИ, "камень в огород" украинского предприятия "Мотор Сич", которое якобы было тайком продано китайцам.
"Общеизвестно, что в данный момент США по всему миру поливают Китай грязью, а сейчас вся эта грязь хлынула в Киев", - ответил на заявления советника президента США посол Китая на Украине Ду Вэй.
Слова Болтона он охарактеризовал как поклеп и подчеркнул, что Поднебесная вовсе не ворует технологии, а сама провоцирует инновации. А в завершении перечислил, какие выгоды Киеву принесло сотрудничество с Китаем. В частности, был упомянут контракт на покупку Пекином украинской аграрной продукции.

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