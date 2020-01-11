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"Вся администрация Трампа работает на Путина!": Слова Помпео о причине катастрофы в Тегеране взбудоражили Сеть
11 января 2020, 01:24 • 119 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео высказал своё мнение о возможной причине крушения украинского самолёта - техническая неисправность, а не иранская ракета. "Лишнее доказательство того, что вся администрация Трампа работает на Путина!" - комментируют его слова в соцсетях.
Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 10 января, прокомментировал крушение украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране. По его словам, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность. В то время как западные СМИ активно продвигают свою версию - авиалайнер был сбит иранской ракетой.
Она отмечает, что высказывания Помпео явно пришлись не по душе украинскому сегменту соцсетей, в котором уже провели своё "расследование" и назначили виновных.
Напомним, что речь идёт о катастрофе украинского Boeing 737 в Иране, которая произошла в ночь с 7 на 8 января. В ней погибло 176 человек, находившихся на борту авиалайнера. В расследовании случившегося участвуют Иран, Украина, США, а также представители Швеции и Канады.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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