"Вся администрация Трампа работает на Путина!": Слова Помпео о причине катастрофы в Тегеране взбудоражили Сеть

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 10 января, прокомментировал крушение украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране. По его словам, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность. В то время как западные СМИ активно продвигают свою версию - авиалайнер был сбит иранской ракетой.

"Заявление Помпео о том, что причиной катастрофы украинского "Боинга", вероятно, была технеисправность, - доказательство того, что администрация Трампа работает на Путина!" - комментирует в Twitter слова главы Госдепа США журналистка и блогер Юлия Витязева.

Она отмечает, что высказывания Помпео явно пришлись не по душе украинскому сегменту соцсетей, в котором уже провели своё "расследование" и назначили виновных.

"Вот это зрада зрадная..." - пишет Ден @mosmdf. "Помпео сдал назад, что и следовало ожидать, позор и потери США смыты информационным белым шумом", - отмечает MannatHau_alFeisallid @mannathau. "И между прочим, дали заднюю после появления заявления, что чёрные ящики могут отправить для расшифровки в Россию. И тогда всё равно всё раскроется", - добавляет Эльвира @elvira7t.

Напомним, что речь идёт о катастрофе украинского Boeing 737 в Иране, которая произошла в ночь с 7 на 8 января. В ней погибло 176 человек, находившихся на борту авиалайнера. В расследовании случившегося участвуют Иран, Украина, США, а также представители Швеции и Канады.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva