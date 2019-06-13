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"ВСУ управляют американцы". Сербский снайпер о марионетках в украинской армии
13 июня 2019, 23:09 • 91 • В мире
Сербский доброволец, снайпер армии ДНР Деян Берич, известный под прозвищем Деки, объяснил, с какой целью ВСУ заявляют, что они будто бы находятся на подступах к Донецку. По его словам, украинская армия, по сути, не подконтрольна президенту страны, а работает на американцев. Поэтому все заявления Киева на военных никак не воздействуют.
Доброволец из Сербии, снайпер армии ДНР Деян Берич (Деки) в комментарии Царьграду объяснил, зачем ВСУ говорят о том, что будто бы находятся в 100 метрах от Донецка. По его словам, такие заявления за правду могут принять только те, кто не знает этих территорий.
К тому же, заявил Деки, в Марьинке, о которой идёт речь и которую якобы заняли украинские военные, "находится 100-я бригада нашего корпуса".
"Марьинка намного дальше от центра города, чем Пески, которые возле аэропорта. От Песок до центра Донецка - 12 километров, а от Марьинки до Донецка - 30-35 километров. Так что это [заявление ВСУ - прим.ред.] - полный бред. Наверное, это было сделано из-за их внутриполитических нужд", - пояснил боец.
Он также отметил, что все заявления новой власти в Киеве, будто они хотят мира в Донбассе, бессмысленны. По мнению добровольца, ВСУ не подчинялось ни Порошенко ранее, ни Зеленскому ныне.
"ВСУ управляют американцы. Это всем понятно, и они будут делать только то, что им приказывают американцы", - отметил он.
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