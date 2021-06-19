"ВСУ стали сильнее в 572 раза": Зеленский забыл, как работает математика

Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза. "Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера!" - объяснил украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ усилились в 572 раза. Оказалось, что столь "точная" цифра связана с тем, что именно такое число новобранцев пополнило ряды украинской армии.

Сообщение соответствующего содержания было опубликовано в официальном Telegram-канале Зеленского. Таким странным образом он решил поздравить выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с присвоением им офицерских званий.

Сегодня Вооружённые силы Украины стали сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера!

- говорится в заявлении Зеленского.

Напомним, что на юго-востоке Украины с 2014 года не утихает гражданская война. Несмотря на то, что Киев подписал соглашение о мирном урегулировании конфликта, ни один из пунктов договора украинской стороной так и не был выполнен.