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"Вступит в силу, несмотря ни на что": Спикер Рады Украины пообещал защитить дискриминационный закон о языке
11 мая 2019, 02:24 • 89 • Политика
Спикер Верховной Рады Украины заявил, что не позволит сорвать подписание дискриминационного закона о языке. "При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу", - пообещал он.
Скандальный украинский закон о языке будет подписан на следующей неделе несмотря ни на что. Об этом объявил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на своей странице в Twitter.
Речь идет про "Закон о функционировании украинского языка", который закрепляет его как обязательный для использования в учебных заведениях и больницах страны, а также в органах государственной власти и местного самоуправления. По сути, он запрещает национальным меньшинствам страны, главным образом русским, но также венграм и другим, учиться на родном языке, а также общаться на нем с врачами и чиновниками.
Несмотря на критику и осуждение со стороны России, Венгрии и других сопредельных с Украиной стран, 25 апреля скандальный закон был принят Верховной Радой. А 29 апреля президент Украины Петр Порошенко пообещал поставить на принятом законе свою подпись.
Напомним, что в качестве мести за принятие закона о языке Венгрия блокирует в НАТО все совместные с Украиной проекты, которые может. Это сильно осложняет работу Киева с военным блоком.
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