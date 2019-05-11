"Вступит в силу, несмотря ни на что": Спикер Рады Украины пообещал защитить дискриминационный закон о языке

Скандальный украинский закон о языке будет подписан на следующей неделе несмотря ни на что. Об этом объявил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на своей странице в Twitter.

Речь идет про "Закон о функционировании украинского языка", который закрепляет его как обязательный для использования в учебных заведениях и больницах страны, а также в органах государственной власти и местного самоуправления. По сути, он запрещает национальным меньшинствам страны, главным образом русским, но также венграм и другим, учиться на родном языке, а также общаться на нем с врачами и чиновниками.

Несмотря на критику и осуждение со стороны России, Венгрии и других сопредельных с Украиной стран, 25 апреля скандальный закон был принят Верховной Радой. А 29 апреля президент Украины Петр Порошенко пообещал поставить на принятом законе свою подпись.

"При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу", - написал в соцсети спикер Рады Андрей Парубий.

Напомним, что в качестве мести за принятие закона о языке Венгрия блокирует в НАТО все совместные с Украиной проекты, которые может. Это сильно осложняет работу Киева с военным блоком.