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"Встряска будет серьёзной": Политическую элиту России ждёт сюрприз - Шатилов

17 ноября 2020, 21:20  •  160 • Политика
Александр Шатилов полагает, что административная реформа правительства - вещь необходимая. Однако её исход зависит от жёсткости Михаила Мишустина и Владимира Путина. Пока Шатилов приходит к выводу, что политическую элиту России ждёт сюрприз, и "встряска будет серьёзной".
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал административную реформу, по итогам которой должны состояться сокращения чиновников. Как подчеркнул Мишустин, начать реализацию реформы должны с 1 января. А завершить работу - спустя три месяца.
Политолог Александр Шатилов, декан факультета социальных и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, в эфире "Радио КП" предположил, что сокращение персонала - мера необходимая. Поскольку сегодня мы должны "почистить бюрократию". Нужно это, в том числе, в условиях, когда "Россия находится в изоляционном режиме", добавил эксперт. Под внутренним и внешним давлением.
С другой стороны, Шатилов добавил, в советское время любая реформа приводила к тому, что штат не оптимизировали, а, наоборот, расширяли. Повторять эти ошибки не следует. Поэтому "тут много будет зависеть от жёсткости и последовательности действий и премьер-министра, и президента РФ", считает эксперт.
Наконец, Шатилов полагает, что правительство не заинтересовано в разборках и ругани с членами своей же команды. Речь именно о повышении эффективности, и "встряска чиновничьих штатов будет серьёзной".

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