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"Встряхнуть" таблоиды: Между принцессой Дианой и Меган Маркл нашли роковое сходство
26 октября 2020, 17:30 • 28 • Политика
Актриса Эмма Коррин, сыгравшая принцессу Диану в новом сезоне сериала "Корона", указала на роковое сходство её героини с женой принца Гарри Меган Маркл. Актриса призналась, что у неё иногда возникает желание "встряхнуть" таблоиды, чтобы те обратили на это повторение истории в семье британских монархов.
Актриса Эмма Коррин, известная по роли принцессы Дианы в новом сезоне сериала "Корона", не на шутку переживает о судьбе жены принца Гарри. Артистка высказала предположение о том, что у леди Ди и Меган Маркл много общего.
Например, в своём интервью Town and Country она отмечает, что "холодность, традиции и ожидания от поведения…" - это не то, что ожидала увидеть при британском королевском дворе принцесса Диана.
"Я думаю, она рассчитывала присоединиться к семье", - высказывает своё предположение Коррин, перечисляя все те неприятности, что отравляли жизнь принцессе в монаршем доме.
Артистка призналась в том, что иногда ей хочется "встряхнуть" таблоиды, чтобы указать на странное сходство двух судеб - леди Ди и Меган Маркл: "Разве вы не видите, что история повторяется?"
На роковое совпадение обратила внимание не только актриса. Ранее свои опасения по поводу супруги и матери высказывал и сам принц Гарри, пишет "Дни.ру". Например, говорил о том, что таблоиды "безжалостны" к Меган Маркл и он не может спокойно смотреть на то, как супругу превращают в точно такую же жертву неких "могущественных сил", как и его матушку.
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