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"Встревоженные государства" ОЗХО получили ответ России по Навальному - Шульгин

07 октября 2021, 23:15  •  98 • Политика
Россия предоставила в ОЗХО ответ на запрос 45 стран по ситуации с Навальным, а затем потребовала ответа на свои вопросы по всей этой истории. "Ждём исчерпывающих, достаточных ответов", - подчеркнул постпред России.
Россия ответила так называемым "встревоженным государствам" ОЗХО по поводу ситуации с Алексеем Навальным. Подробностями поделился постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин.
Речь идёт о запросе 45 стран - членов ОЗХО, преимущественно из евроатлантического сообщества, к России по поводу истории с отравлением Алексея Навального. Согласно положениям ОЗХО ответ должен был быть предоставлен не позднее 15 октября.
Российская Федерация дала исчерпывающий ответ сегодня, то есть спустя два дня,
- подчеркнул Александр Шульгин.
Он добавил, что Россия также выступила со встречными вопросами к Германии, Франции и Швеции, касающимися всей этой мутной истории с отравлением. Речь идёт как об уже имевшихся и неоднократно высказывавшихся вопросах, так и о новых вскрывшихся фактах о лжи технического секретариата ОЗХО.
Ждём исчерпывающих, достаточных ответов на наши вопросы,
- сказал постпред России.
Дипломат указал, что техсекретариат ОЗХО лгал о том, что не знал, какую помощь запросила Германия, в то время как специалисты организации орудовали в клинике "Шарите" и брали пробы у Навального. Кроме того, по просьбе немцев в ОЗХО засекретили все сколько-нибудь существенные положения из отчёта об оказании технического содействия.
Они представили этот отчёт на рассмотрение исполнительного совета, небольшую выжимку, согласованную с немцами, а все существенные вещи замазали чёрным фломастером,
- отметил Александр Шульгин.

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