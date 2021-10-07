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"Встревоженные государства" ОЗХО получили ответ России по Навальному - Шульгин
07 октября 2021, 23:15 • 98 • Политика
Россия предоставила в ОЗХО ответ на запрос 45 стран по ситуации с Навальным, а затем потребовала ответа на свои вопросы по всей этой истории. "Ждём исчерпывающих, достаточных ответов", - подчеркнул постпред России.
Россия ответила так называемым "встревоженным государствам" ОЗХО по поводу ситуации с Алексеем Навальным. Подробностями поделился постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин.
Речь идёт о запросе 45 стран - членов ОЗХО, преимущественно из евроатлантического сообщества, к России по поводу истории с отравлением Алексея Навального. Согласно положениям ОЗХО ответ должен был быть предоставлен не позднее 15 октября.
- подчеркнул Александр Шульгин.
Он добавил, что Россия также выступила со встречными вопросами к Германии, Франции и Швеции, касающимися всей этой мутной истории с отравлением. Речь идёт как об уже имевшихся и неоднократно высказывавшихся вопросах, так и о новых вскрывшихся фактах о лжи технического секретариата ОЗХО.
- сказал постпред России.
Дипломат указал, что техсекретариат ОЗХО лгал о том, что не знал, какую помощь запросила Германия, в то время как специалисты организации орудовали в клинике "Шарите" и брали пробы у Навального. Кроме того, по просьбе немцев в ОЗХО засекретили все сколько-нибудь существенные положения из отчёта об оказании технического содействия.
- отметил Александр Шульгин.
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