"Встретимся когда-нибудь, тварь тупая": Муженко после признания в бомбёжке батальона "Донбасс" получил угрозы и оскорбления

Бывший командующий батальоном "Донбасс", а сегодня депутат Верховной рады Семен Семенченко не сдержал эмоций, узнав о признании экс-главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко.

Тот, напомним, в эфире UATV признался в том, что по ошибке разбомбил колонну украинского добровольческого нацбатальона в Донбассе в 2014 году.

"Летчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее, - пояснил Муженко, рассказывая о том, что видели лётчики, прежде чем бомбить колонну. - А потом мы долго разбирались, чья же это колонна".

Пять лет в Генштабе ВСУ скрывали правду о том, что в тот раз атаковали своих же киборгов. Семенченко, узнав, что бомбили его нацбатальон не русские, как тогда предполагалось, а свои же, перешёл на оскорбления и угрозы в адрес бывшего начальника Генштаба.

"А, так это, значит, был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло - только узнал, что это они тогда по нам били, - написал он у себя на странице в соцсети бывший глава нацбатальона. - Век живи век учись. Встретимся когда-нибудь, тварь тупая. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться..."