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"Встретимся когда-нибудь, тварь тупая": Муженко после признания в бомбёжке батальона "Донбасс" получил угрозы и оскорбления
17 июня 2019, 11:39 • 102 • В мире
После того, как бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко признался, что в 2014 году по ошибке разбомбил своих же - батальон "Донбасс", - на него, ожидаемо, ополчился экс-глава военного соединения, ныне депутат Верховной рады Семен Семенченко. "Встретимся когда-нибудь, тварь тупая", - засыпал он Муженко угрозами и оскорблениями.
Бывший командующий батальоном "Донбасс", а сегодня депутат Верховной рады Семен Семенченко не сдержал эмоций, узнав о признании экс-главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко.
Тот, напомним, в эфире UATV признался в том, что по ошибке разбомбил колонну украинского добровольческого нацбатальона в Донбассе в 2014 году.
"Летчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее, - пояснил Муженко, рассказывая о том, что видели лётчики, прежде чем бомбить колонну. - А потом мы долго разбирались, чья же это колонна".
Пять лет в Генштабе ВСУ скрывали правду о том, что в тот раз атаковали своих же киборгов. Семенченко, узнав, что бомбили его нацбатальон не русские, как тогда предполагалось, а свои же, перешёл на оскорбления и угрозы в адрес бывшего начальника Генштаба.
"А, так это, значит, был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло - только узнал, что это они тогда по нам били, - написал он у себя на странице в соцсети бывший глава нацбатальона. - Век живи век учись. Встретимся когда-нибудь, тварь тупая. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться..."
Фото: facebook/dostali.hvatit
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