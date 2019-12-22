"Встретил либшизоида и сразу вали его вопросом": Познеру придумали универсальную формулу покаяния

Ранее российский телеведущий Владимир Познер заявил о политической ошибке России по отношению к Украине и посчитал именно нашу страну "во многом виноватой" в разгоревшемся конфликте между Москвой и Киевом.

"Наша политика по отношению к Украине была ошибочной. Теперь есть возможность выйти из этого состояния", - об этом, как пишет издание "Обозреватель", телеведущий сказал во время встречи в московском ресторане "Жеральдин".

Ещё Познер предсказал, что Россия долго не будет близка с Украиной. "Это я вам гарантирую. Они не забудут", - отметил телеведущий.

Виновной же в разгоревшемся между Москвой и Киевом конфликте он считает именно российскую сторону. "Может возникнуть вопрос: "А что, мы виноваты?" Я считаю, что во многом да", - заявил Познер.

Читателей Царьграда возмутили слова Познера.

"Предатель Познер дает России оценки…" - пишет "аркаша аракелян-юрин" @aarakelyaan.

"Можно подумать, это мы на майдан бегали", - недоумевает Елшин Андрей @AndreiChelybin.

Некоторые прямо заявили, что удивляться подобным высказываниям Познера не стоит.

"Ничего удивительного, ведь В. Познер взращён американской системой образования и общественно-государственных отношений и ценностей "свободного" общества. Он и будет так мыслить до конца своих дней. Не обижайтесь на старичка", - советует Alexei Ostanin @alexei_ostanin.

"Добровольный агент западного влияния, что ещё можно ожидать от этого человека. И примечательно, что громкие заявления делает в ресторане. Для него - самое то", - обращает внимание Tatyana_A37 @Tanyana_Solo.

"Вопрос в другом: почему он российский телеведущий, а не американский, французский, ну или украинский, на худой конец? Считает себя виноватым? Пусть едет и кается", - советует Самсонова Ксения @SamsonovaXenia.

А некоторые интернет-пользователи даже придумали для ведущего и прочих российских либералов универсальную формулу покаяния.

"Встретил либшизоида - и сразу вали его вопросом: ты покаялся сегодня за матушку-Расею перед … ? Вставляйте что хотите", - предложил Владимир Чурилов @angelwl4809.

Фото: скриншот: twitter/angelwl4809