"Встречаться один на один опасно": У Путина есть компромат на Зеленского - экс-прокурор

У президента России Владимира Путина имеется некий компромат на президента Украины Владимира Зеленского, считает бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. Именно поэтому в Киеве не хотят отпускать Зеленского на переговоры: "Встречаться один на один опасно".

Луценко полагает, что Зеленский стремится встретиться с Путиным только ради того, чтобы договориться об уничтожении этого компромата. При этом украинская элита не хочет допускать встречи двух президентов. Она опасается, что Кремль может использовать имеющиеся у него компрометирующие данные, чтобы оказать давление на украинского лидера.

Компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно,

- отметил бывший генпрокурор, выступая в эфире телеканала "Украина 24".

Отметим, что Зеленский уже не первый год поднимает вопрос о проведении встречи с Путиным. Он даже "бросал вызов" Кремлю, предлагая встретиться в Донбассе. Путин в ответ заявил, что всегда готов принять украинского коллегу в Москве и обсудить с ним двустороннюю повестку. Но темы Крыма и Донбасса Путин касаться не будет. С русским Крымом вопрос закрыт окончательно, и никаких дебатов тут быть не может. А по поводу Донбасса Киеву нужно беседовать с непосредственными участниками конфликта - с Донецкой и Луганской народными республиками.