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"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
21 сентября 2020, 12:15 • 400 • Политика
Российский истребитель Су-57 оглушил и ослепил радары военных США. "Увидев новейшие "Су-57" на территории САР, США испытали шок. Ну а как иначе? Встреча вышла довольно-таки неожиданной!"
Радары США "прозевали" полёт российского истребителя Су-57 в Сирии. О том, что самолёт пролетел под самым их носом, американцы узнали лишь потом от российской стороны, пишет "Мир вооружения".
Сообщается, что Су-57 успешно ослепил и оглушил военные радары США, незаметно добравшись до сирийской военной базы России "Хмеймим". Его появление стало для американцев неприятным сюрпризом, так как их системы слежения показали, что никаких военных самолётов в день прилёта Су-57 в Сирии не наблюдалось.
Напомним, что за последнее время напряжённость между военными России и США в Сирии значительно возросла. Американцы устраивают провокации, пытаясь блокировать российские патрули на дорогах. В ответ военным России приходится таранить чересчур обнаглевших военных США.
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