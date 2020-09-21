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"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США

21 сентября 2020, 12:15  •  400 • Политика
Российский истребитель Су-57 оглушил и ослепил радары военных США. "Увидев новейшие "Су-57" на территории САР, США испытали шок. Ну а как иначе? Встреча вышла довольно-таки неожиданной!"
Радары США "прозевали" полёт российского истребителя Су-57 в Сирии. О том, что самолёт пролетел под самым их носом, американцы узнали лишь потом от российской стороны, пишет "Мир вооружения".
Сообщается, что Су-57 успешно ослепил и оглушил военные радары США, незаметно добравшись до сирийской военной базы России "Хмеймим". Его появление стало для американцев неприятным сюрпризом, так как их системы слежения показали, что никаких военных самолётов в день прилёта Су-57 в Сирии не наблюдалось.
Американцы держат своё новое вооружение подальше от военных действий, поэтому совсем недавно, увидев новейшие "Су-57" на территории САР, США испытали шок. Ну а как иначе? Встреча вышла довольно-таки неожиданной! - пишет "Мир вооружения".
Напомним, что за последнее время напряжённость между военными России и США в Сирии значительно возросла. Американцы устраивают провокации, пытаясь блокировать российские патрули на дорогах. В ответ военным России приходится таранить чересчур обнаглевших военных США.

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