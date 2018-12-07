"Встреча с вами - вот лучший подарок": президент Тодт - президенту Путину

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт подарил Путину гоночный шлем с его фамилией. Путин сказал, что ему не очень удобно, поскольку он не подготовил подарок. Тодт поспешил успокоить: "Встреча с вами - вот лучший подарок".

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт подарил Путину гоночный шлем с его фамилией. Накануне состоялась встреча президента России Владимира Путина с Тодтом.

Принимая подарок, Путин признался, что чувствует себя "не очень комфортно", поскольку сам не подготовил подарок. Не ожидал, что последует обмен сувенирами. В ответ Тодт сказал:

"Встреча с вами - вот лучший подарок".

О диалоге на личной странице в социальной сети Twitter говорит журналист кремлевского пула, спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт подарил Путину гоночный шлем с его фамилией.

Путин: Даже не знаю, у меня нет подарка для вас. Чувствую себя не очень комфортно

Тодт: Встреча с вами – вот лучший подарок pic.twitter.com/kPSqTs9Qak — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 декабря 2018 г.

Путин и Тодт обсудили вопросы развития автоспорта в России. Глава государства заметил, что в нашей стране развивают не только этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи. Улучшается и инфраструктура - так, построили крупный автомобильный центр под Петербургом. Он предложил Тодту оценить этот центр, на что тот ответил: "В субботу мы вместе с моим другом, мэром Петербурга поедем в центр, о котором вы говорили". "Надеюсь, вы будете приезжать к нам почаще", - сказал ему президент РФ.